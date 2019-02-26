Мордовия произвела кабельной продукции на 25 млрд рублей

26 февраля в Саранске начала работу Ассоциация «Электрокабель», объединяющей производителей кабельной промышленности России, Казахстана, Украины и Беларуси. Заседание собрания будет проходить в течение двух дней.

Во вторник, 26 февраля Глава РМ Владимир Волков принял участие в работе семинара «Кабельная промышленность в условиях становления национальной цифровой экономики».

«Большая честь, что Мордовия выбрана площадкой такого важного совещания. Предприятия катальной отрасли — гордость и флагман нашей промышленности. Когда в 90-е все заводы останавливались, работали кабельный и вагоностроительный предприятия. Кабельный кластер активно развивается в республике с 2000 года, и сегодня мы являемся крупнейшим сектором отрасли в России. В 2018 году объемы производства здесь составили 25 миллиардов рублей. В производстве мы используем самое современное оборудование, это наша принципиальная позиция», — заявил Владимир Волков.

«Ещё 5 лет назад президент ассоциации «Электрокабель» Геннадий Мещанов заявил, что Саранск может стать кабельным центром России. И мы не могли его подвести. Среднегодовой процент выручки превысил 25 процентов ежегодно. Наши кабельщики в лидерах по многим показателям, в том числе по созданию рабочих мест и уровню зарплаты», — добавил Глава РМ.

По словам Волкова, мордовские кабельщики постоянно осваивают новые виды продукции. Руководство республики поддерживает их в любых начинаниях.

«Открытие новых производств предполагает уникальные льготы, на несколько лет предприятие практически освобождается от всех налогов. Я обсуждал с Владимиром Путиным развитие катального кластера в Мордовии. Он активно помогает. Я говорю это не для того чтобы похвалить президента. Создание цифровой экономики открывает огромные перспективы. Оптоволоконный кабель способен передавать большие объёмы информации. Мы выпускаем продукцию на уровне лучших мировых стандартов. Но в одиночку продвигать проекты сложно. Нам нужно объединить силы. Цифровой связью нужно обеспечивать учреждения образования, администрации, больницы. Если мы не поддержим сегодня заводы, то уже завтра цены станут другими», — заверил собравшихся Владимир Волков.

В прошлом году все российское оптоволокно, которое производится только в Саранске, шло на экспорт. Продукция поставлялась в 16 стран. Но сейчас оно возвращается на собственный рынок.

«Мы модернизируем производство, в полтора раза в этом году увеличим его мощность. Мы постараемся закрыть потребности отечественного рынка, произвести полное импортозамещение», — добавил Глава РМ.

Сегодня на саранское оптоволоконное производство работают лучшие специалисты страны, в том числе члены РАН. Средний возраст высококвалифицированного персонала — 35 лет. Но Мордовия может гордиться не только кабельным производством. По словам Владимира Волкова, буквально на днях стало известно, что «Мордовия-Арена» вошла в пятерку лучших стадионов мира, построенных в 2018 году.

«Мы умеем делать не только кабель», — подмигнул собравшимся Глава РМ. На этой оптимистичной ноте Геннадий Мещанов вручил Владимиру Волкову почетный знак кабельной промышленности. И диплом за лучшие показатели в 2018 году. А потом добавил: «Это значит, вы — лучшие!»

В кулуарах глава ассоциации «Электрокабель» подтвердил, что он доволен мордовскими кабельщиками.

«Седов (министр промышленности РМ — ред.) доложил о трендах, особенностях промышленности в Мордовии. Нет газа, нефти, а идет развитие. Утром на совещании я рассказал о проблеме экспорта и импорта. В целом в 2018 году результаты не особо выросли, хотелось бы больше. Саранск — город кабельщиков. Вам нужно развиваться. Ассоциация будет работать в столице Мордовии два дня. Приехали наши основные партнеры из СНГ. Несмотря на отношения с Украиной, у нас присутствуют даже представители украинских заводов. Наши экономики тесно связаны», — сказал Геннадий Мещанов.

Свое мнение высказал и гендиректор «Сарансккабеля» Владимир Логунов.

«Мордовия — кабельная столица страны. Кабельную отрасль нельзя отделить от экономических условий. Самое плохое мы уже пережили, хуже уже не будет. Импорт в катальной отрасли небольшой. Когда мы запустим производство Lan-кабеля, существенную роль в этом секторе российской экономики будет играть Мордовия. Волокна в стране, как такового, не было, а сейчас наш завод обеспечивает основной поток сырья в России и на экспорт. Так что мы в лидерах», — сказал Логунов.

Столица С