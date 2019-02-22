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Персоны

На ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" новый генеральный директор

На ООО ЭМ-КАБЕЛЬ новый генеральный директор

26 февраля 2019, 13:20
Рубрика: Персоны
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» от 04.02.2019 г. было принято решение назначить с 12.02.2019 г. генеральным директором завода Бадьина Юрия Михайловича.

Юрий Михайлович закончил Мордовский Государственный Университет по специальности «Радиотехника». Имеет многолетний опыт работы в кабельной промышленности. Свою трудовую деятельность начал с 1999 года на ОАО «Завод «Сарансккабель». Далее 19 лет проработал на ООО «Сарансккабель-Оптика», входящей в Группу Компаний «Оптикэнерго». В последнее время занимал должность заместителя директора – коммерческого директора. Женат, воспитывает дочь.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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