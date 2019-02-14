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Модернизация

На сайте МОЭСК можно ознакомиться с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период 2019-2025 г. и внести свои предложения

На сайте МОЭСК можно ознакомиться с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период 2019-2025 г. и внести свои предложения

26 февраля 2019, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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С 26 февраля 2019 года на сайте ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») можно ознакомиться с проектом долгосрочной инвестиционной программы развития Общества (ИПР) на период планирования с 2019 по 2025 год и внести свои предложения. Данная работа позволяет значительно повысить внешнюю прозрачность реализации ИПР Обществом.

Проект опубликован в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, с целью проведения общественного обсуждения и внесения предложений по конкретным пунктам инвестпрограммы.

Ознакомиться с проектом инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на период 2019-2025 гг. можно, пройдя по ссылке.

Для максимального удобства пользователей, чтобы внести предложения и замечания достаточно кликнуть на кнопку с надписью: «Внести предложения по конкретным пунктам инвестпрограммы» и заполнить соответствующие поля в форме обратной связи.

Предложения принимаются с 26 февраля по 20 марта 2019 года. Позднее на сайте компании будет размещена информация обо всех учтенных предложениях и связанных с ними изменениях, внесенных в инвестпрограмму.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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