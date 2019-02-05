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Модернизация

Нижновэнерго обеспечил мощностями пожарное депо в Сергачском районе

Нижновэнерго обеспечил мощностями пожарное депо в Сергачском районе

26 февраля 2019, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» выполнил технологическое присоединение пожарного депо в с. Торговое Талызино Сергачского района Нижегородской области. Объекту МКУ «Местная пожарная охрана» предоставлено 10 кВт мощности.

Электроснабжение нового пожарного депо организовано от подстанции 35/10 кВ «Талызино», находящейся в зоне ответственности производственного отделения «Сергачские электрические сети» Нижновэнерго. Энергетики уделяют особое внимание своевременному и качественному подключению к электросети социально значимых объектов в Нижегородской области, в особенности объектов пожарной охраны.

Технологическое присоединение на протяжении многих лет входит в число приоритетных направлений деятельности нижегородской электросетевой компании. Специалисты Нижновэнерго имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Получить необходимую информацию и заключить договор также можно в Центре обслуживания потребителей Нижновэнерго в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33) и в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов.

Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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