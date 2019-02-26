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Инвестиции (проекты)

"Новатэк" через месяц запускает среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке

Новатэк через месяц запускает среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке

26 февраля 2019, 16:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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"Новатэк" через месяц запускает первую линию среднетоннажного завода сжиженного природного газа (СПГ) в Высоцке Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн, а решение о строительстве еще двух линий может принять в 2020 году, сообщил глава компании Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Через месяц запускаем среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке, 600 тысяч тонн. Там рассчитываем в основном на бункеровку кораблей… Первая линия – 600 тысяч тонн. Будем принимать, наверное, в следующем году решение еще о двух линиях, будет еще плюс 1,2 (миллиона тонн — ред.)", — сказал Михельсон.

Он также отметил развитие бункеровки на Балтике.

"Я думаю, всё будет востребовано", — добавил глава "Новатэка".

 

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