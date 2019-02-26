ОАО "Сетевая компания" реализовала проект по автоматическому дистанционному управлению оборудованием подстанции

ОАО «Сетевая компания» совместно с филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» реализовали проект по расширению функциональности дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Центральная.

С помощью телеуправления в компании с рабочего места диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» запущена программа и в автоматическом режиме выведена в ремонт ВЛ 220 кВ Щелоков – Центральная, а также дистанционно с рабочего места диспетчера ЦУС выполнен запуск автоматической программы переключений, сформированной в АСУ ТП подстанции, по выводу в ремонт выключателя 110 кВ с переводом присоединения на обходной выключатель. Время переключения первичного оборудования в обоих случаях составило несколько минут. При том, что производство аналогичных переключений оперативным персоналом ранее составляло порядка одного часа.

– Прогресс колоссальный. Произошло, без преувеличения, одно из самых значимых событий в деятельности компании, – комментирует событие генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, – Такого в России еще ни одна из компаний не делала, горжусь, что благодаря передовым цифровым технологиям, внедряемым в компании, это выполнил высокопрофессиональный коллектив «Сетевой компании», которому подвластны многие сложные задачи. Мы уже ставим следующую – телеуправление устройствами релейной защиты на ПС 220 кВ Зеленодольская!

Результатом проекта стало обеспечение полного цикла операций со всеми выключателями 10-110 кВ, разъединителями и заземляющими ножами 110 кВ при выводе в ремонт и вводе в работу оборудования ПС 220 кВ Центральная с использованием автоматизированных программ переключений АСУТП, которые дистанционно будут запускаться с рабочего места диспетчера ЦУС. С помощью автоматизированных программ переключений, разработанных в оперативно-информационном комплексе, выключатели, разъединители 220 кВ и заземляющие ножи 220 кВ в сторону ЛЭП будут запускаться с рабочего места диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан».

Расширение возможностей дистанционного управления ЛЭП и оборудованием является важным шагом в направлении развития цифровых технологий в российской электроэнергетике.

«Сетевая компания»