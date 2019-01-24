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Мероприятия

В "Оренбургэнерго" прошла конференция бизнес-партнеров

В Оренбургэнерго прошла конференция бизнес-партнеров

26 февраля 2019, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Оренбургэнерго

Оренбургэнерго

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» прошла конференция с участием руководителей структурных подразделений филиала и представителями предприятий, сотрудничающих с электросетевыми подразделениями.

В совещании приняли участие представители 39 предприятий из Оренбурга, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Москвы. Участники конференции подвели итоги взаимодействия в 2018 году и обсудили условия сотрудничества на ближайшую перспективу.

Во вступительном слове директор филиала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев рассказал об итогах совместной работы филиала с подрядными организациями в 2018 году. Руководитель региональной сетевой организации отметил, что все обязательства по договорам прошлого года исполнены в полном объеме и в установленные сроки. Он обратил внимание, что требования со стороны электросетевой компании к качеству работ и продукции были и остаются высокими.

Рассказывая о перспективах сотрудничества в 2019 году, Виктор Кажаев сказал:
«В этом году нас ждут изменения, связанные, в первую очередь, с задачами по цифровизации электрических сетей. Значительно изменится состав электротехнического оборудования, иные требования будут предъявляться к проектированию, ведь цифровая сеть предполагает качественно новое состояние электрических сетей, иной подход к управлению процессами».

Участники совещания заслушали доклад заместителя директора по инвестиционной деятельности Александра Мауля о взаимодействии с подрядными организациями в ходе выполнения инвестиционной программы в 2018 году.

Заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Владимир Стрижаков рассказал, какие формы работы с персоналом обязательны до допуска к самостоятельной работе. Об изменениях в законодательстве по закупочной деятельности сообщил начальник отдела планирования и организации закупок Сергей Шапоренко. Правовые основы взаимодействия электросетевого предприятия с контрагентами привел начальник управления правового обеспечения Алексей Шарапов.

Доклады представителей компаний-производителей вызвали интерес сотрудников технических служб филиала. Актуальной оказалась тема доклада представителя ООО «Таврида Электрик Самара» Александра Цыгельного о комплексной автоматизации сетей 6(10) кВ как основе для цифровизации РЭС. Производитель предложил решение на базе продуктов ТЕL.

По итогам сотрудничества в 2018 году директор филиала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев вручил дипломы «Партнер года» руководителям компаний: ООО «ТД «Ункомтех», ООО «СМК», ООО «Производственное предприятие «Промтехресурсы», ООО «Электротех», ООО «РосПромЭнерго», ООО «Электросервис», филиал «Пугачевская мехколонна № 99» общества с ограниченной ответственностью «Оренбургсельэлектросетьстрой», ООО «ЭМКОМ».

Руководитель электросетевого предприятия поблагодарил представителей компаний за работу и выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве.

 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

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