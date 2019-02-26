В Томске стартует международный инженерный чемпионат "CASE-IN"

В Национальном исследовательском Томском политехническом университете состоится открытие VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ТПУ завоевал право открыть новый сезон Студенческой лиги «CASE-IN», благодаря итогам конкурса среди вузов России, чьи команды стали победителями чемпионата в 2018 году.

В мероприятии примут участие ректор Томского политеха Петр Чубик, директор благотворительного фонда «Надежная смена», сопредседатель организационного комитета Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев, заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Владислав Даванков и другие.

Предстоящий сезон будет посвящен теме «Цифровая трансформация». По мнению организаторов чемпионата, она отвечает актуальным потребностям топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России. Это одно из ключевых направлений деятельности Минэнерго и Правительства России.

Участникам Студенческой лиги «CASE-IN» предстоит воплотить тему цифровой трансформации в решениях инженерных кейсов по шести отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия и электроэнергетика.

«Мы рассчитываем, что чемпионат в очередной раз аккумулирует самые яркие и инновационные решения молодого поколения инженеров, которые могут быть реализованы на практике», - уточняет сопредседатель оргкомитета «CASE-IN», директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Лига молодых специалистов состоит из пяти отборочных этапов, проходящих в географических зонах (Север, Юг, Запад, Восток, Центр), финал проходит в Москве. ТПУ относится к географической зоне «Север».

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