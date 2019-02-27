Александр Новак в интервью "Газете.ру": “Мы видим потенциал роста импорта газа для Европы”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью интернет-изданию “Газета.ру” рассказал о развитии отраслей ТЭК, перспективах международного сотрудничества в энергетике, а также ответил на вопросы читателей.

Говоря про перспективы продолжения транзита российского газа через Украину, Александр Новак отметил, что Россия уже находится в стадии обсуждения возможности заключения нового транзитного контракта. Учитывая текущие и будущие потребности Европы, сохранение транзита через Украину вполне возможно.

“Мы видим потенциал роста импорта газа для Европы. У нас будут загружены не только новые газопроводы и транспортные структуры. Есть потенциал, в том числе, и для того, в качестве маршрута использовалась газотранспортная система Украины. Этот объем зависит от потребностей непосредственно Европы”, - рассказал Министр.

Отвечая на вопрос о влиянии европейской Газовой директивы на “Северный поток-2”, Александр Новак отметил, что суть документа заключается в распространении действия третьего энергетического пакета на офшорные проекты.

“На наш взгляд, юридически в этом нет никакой необходимости”, - выразил мнение глава Минэнерго России.

В ответ на вопрос читателей про реализацию соглашения ОПЕК+, Александр Новак отметил, что Россия будет постепенно выходить на уровень сокращения в 228 тыс. баррелей в сутки.

“В настоящее время мы полностью соответствуем заключенным договоренностям: исполняем обязательства и постепенно сокращаем добычу. В течение двух месяцев, к 1 февраля, мы вышли на сокращение добычи где-то в 90-100 тыс. б/с относительно октября 2018 года. Учитывая, что в декабре у нас показатели добычи были выше, чем в октябре, где-то на 50 тыс. баррелей, относительно декабря сокращение сейчас составило уже почти 140-150 тыс. б/с. Это достаточно высокие темпы сокращения”, - добавил он.

Благодаря сделке, в том числе, сохраняются стабильные цены на нефть, отметил Александр Новак.

“Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее приемлемые цены, которые устраивают и экспортеров, и потребителей. Мы считаем, что благодаря сделке, в первую очередь, достигнута такая стабильность”, - подчеркнул он.

Говоря про исполнение нефтекомпаниями соглашения по сдерживанию цен на топливо, Александр Новак заметил, что цены на заправках остаются стабильными на протяжении уже двух месяцев.

“Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции. Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно анализу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году”, - добавил Министр.

В то же время, на заправках продолжает встречаться фальсификат. Для борьбы с ним ведомства применяют разные методы.

"Одно из направлений, которое мы прорабатываем вместе с Министерством финансов, ФНС, — это уплата акцизов. Многие российские компании обратились с предложением рассмотреть возможность переноса уплаты акциза на нефтепродукты не на оптовом звене, а на розничном – с тем чтобы акциз платили автозаправки", - рассказал Министр.

Говоря о потенциальном будущем российской энергетики, Министр остановится на вопросе развития Арктики.

"У нас огромный потенциал в Арктике: я называл вам цифры без арктического потенциала, потому что там месторождения мало исследованы, они еще не изучены до конца, там есть только оценка потенциала в качестве ресурсов. Это десятки триллионов кубических метров газа, миллиарды тонн нефти. Это пласт, который в будущем будет являться источником углеводородов для обеспечения потребности в энергии в мире в целом. А потребление энергии в мире будет расти. По прогнозам, примерно к 2035-2040 году на 30% больше будет потребляться энергии, а доля углеводородов будет сохраняться. Сегодня эта доля в мировом энергобалансе составляет примерно 85%", - добавил Александр Новак.

При этом, большую роль в развитии региона будет играть производство сжиженного газа.

"Есть другие рынки, куда трубопровод не проведешь, выгоднее сжижать газ и его возить. При этом на сегодняшний день наша стратегия заключается не только в развитии поставок трубопроводного газа, но и развитии нашей доли участия на рынке производства сжиженного природного газа и поставки его на рынки, куда невозможно дотянуть трубу. Поэтому здесь есть большой потенциал. Если у нас был один завод – «Сахалин-2» — общей мощностью примерно 11 млн тонн СПГ, то после ввода в прошлом году на полную мощность завода «Ямал СПГ» на севере ЯНАО производственные мощности уже равны более 27 млн тонн. Это порядка 9% мирового рынка, то есть буквально за последние несколько лет мы увеличили долю участия России на мировом рынке СПГ (с 4,5%). Наша задача – увеличить долю до 15-20%.", - заключил Министр.

Что касается бытового газа, то Минэнерго России усиленно работает над упрощением процедуры подключения для новых потребителей.