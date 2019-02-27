Алексей Текслер: "Рассчитываем, что запуск программы Модернизации ТЭЦ будет успешен"

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер провёл пресс-конференцию на площадке информационного агентства ТАСС, посвященную старту программы модернизации теплоэлектростанций России.

По словам первого замглавы энергетического ведомства, первые конкурсные процедуры по отбору проектов с общим планируемым объемом инвестиций в 1,9 трлн рублей пройдут с конца марта до начала мая 2019 года. «27 марта "Системный оператор" направит итоговый реестр участников, 28-29 марта будет осуществлять прием ценовых заявок. 5 апреля мы ожидаем предварительные итоги, уже ранжированные по цене. 29 апреля состоится публикация предварительного графика реализации мероприятий по модернизации. И, по нашему расчетам, 6 мая мы должны отправить материалы в Правительственную комиссию», - рассказал Алексей Текслер, добавив, что дата проведения заседания Правительственной комиссии будет определена позднее.

Отвечая на вопрос журналистов, первый заместитель Министра пояснил, что мощность по зарегистрированным для участия в первом отборе ТЭЦ по программе модернизации покрывает заявленный объем - для участия в отборе зарегистрировано порядка 250 групп точек поставок.

По словам Алексея Текслера, Минэнерго России рассчитывает привлечь свыше одного триллиона рублей инвестиций в энергетическое машиностроение в рамках программы модернизации теплоэлектростанций.

«Из 1,9 триллионов инвестиций мы рассчитываем, что заказ для нашей машиностроительной отрасли, энергомаша, превысит 1 триллион рублей. Это серьезный инвестиционный ресурс», - сказал он.

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации выразил уверенность, что запущенная программа модернизации в конечном итоге сможет обновить до 41 ГВт (около 25% всей тепловой генерации) в Единой энергетической системе России.