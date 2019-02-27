Аналитическая подсистема ГИС ТЭК будет доработана на основе отечественного программного обеспечения

Аналитическая подсистема государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) будет доработана с использования исключительно отечественного программного обеспечения (ПО). Для реализации этой масштабной задачи Российское энергетическое агентство (РЭА) заключило договор с российской компании «Форсайт», одержавшей победу в аукционе на право выполнения соответствующих работ. Таким образом, российские производители продемонстрировали готовность предоставить программные продукты, не уступающие по своему функционалу зарубежным аналогам.

Доработка аналитической подсистемы ГИС ТЭК проводится в соответствии с курсом Правительства РФ на импортозамещение ПО и призвана предупредить возможные санкционные риски в данном секторе. Аналитическая подсистема позволит автоматизировать процессы хранения, консолидации, классификации и структурирования информации по всем направлениям ТЭК, обработку данных о состоянии и прогнозе развития отрасли, процессы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений в сфере ТЭК, формирование аналитической отчетности, а также планирование и мониторинг мероприятий ТЭК. В рамках проекта будет обеспечена интеграция аналитической подсистемы в структуру ГИС ТЭК.

В Минэнерго России отметили, что благодаря появлению качественных BI-решений в числе продуктов отечественного ПО, уровень доверия к российскому ПО со стороны государственных структур растет.

«Пример перевода ГИС ТЭК на отечественное ПО послужит дополнительным импульсом по переходу федеральных органов исполнительной власти к программным решениям российских IT компаний. С уверенностью можно сказать, что этот случай - удачный пример импортозамещения», - сообщили в ведомстве.

План мероприятий по завершению разработки и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК утвержден министром энергетики РФ Александром Новаком в феврале 2018 г. Согласно Федеральному закону № 382-ФЗ, ввод ГИС ТЭК в эксплуатацию должен быть осуществлен до 1 января 2020 года.

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Российское энергетическое агентство Министерства энергетики Российской Федерации — федеральное государственное учреждение, обеспечивающее реализацию государственных мероприятий в области инновационной энергетики, возобновляемых источников энергии, международного сотрудничества в области ТЭК, анализа и перспективного планирования развития отрасли. Агентство содействует повышению эффективности разработки и реализации основных положений государственной политики в энергетической отрасли, в том числе с помощью многопрофильного информационно-аналитического центра ЦДУ ТЭК, входящего в состав Агентства.

«Форсайт» – российский вендор, разработчик инновационной аналитической платформы, функциональных продуктов на ее основе, мобильной платформы для создания защищенных бизнес-приложений. Компания «Форсайт» входит в топ-7 крупнейших игроков российского BI-рынка (TAdviser), в топ-10 крупнейших поставщиков решений для анализа данных (CNews Analytics), в топ-35 крупнейших российских разработчиков ПО («Эксперт РА»).