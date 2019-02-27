Андрей Черезов провел ряд выездных совещаний в Крыму

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов посетил с рабочим визитом Республику Крым.

В рамках поездки Андрей Черезов провел совещание по вопросам переустройства существующих объектов энергомоста в Республику Крым и электросетевых объектов ГУП РК «Крымэнерго» при строительстве автодороги «Таврида» и железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив с участием Ростехнадзора, региональных органов исполнительной власти Республики Крым, ПАО «ФСК ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго», АО «СО ЕЭС», ФГУП «УВО Минтранса России», АО «ВАД», ФГБУ «Крымские железные дороги», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот - Якутск».

Андрей Черезов напомнил, что вопрос переустройства электросетевых объектов при подготовке территории строительства и реконструкции автодороги Таврида, а также электроснабжения железнодорожных переходов через Керченский пролив находится на контроле в Правительстве Российской Федерации, Минэнерго России ежемесячно отчитывается о ходе реализации проектов.

«Были приняты все решения, позволяющие своевременно реализовать мероприятия ФЦП, обеспечить эффективное использование бюджетных средств. ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечило подачу диспетчерских заявок на вывод оборудования в ремонт и до 22 февраля 2019 года обеспечило выполнение ООО «ВЛ Строй» переустройства на 6 из 10 необходимых участках энергомоста на полуостров Крым. График переустройства оставшихся 4 участков предполагает выполнение работ в марте – апреле 2019 года», - сказал Андрей Черезов.

Также заместитель Министра провел совещание по вопросу реконструкции Сакской ТЭЦ. В ходе совещания Андрей Черезов рассказал, что в полном объеме выполнен только первый этап строительства Сакской ТЭЦ с установкой генерирующего оборудования мощностью 90 МВт.

«По второму этапу строительства Сакской ТЭЦ в настоящее время не завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также не проведены необходимые комплексные испытания оборудования. Также ГУП РК «Крымэнерго» не завершены мероприятия по технологическому присоединению Сакской ТЭЦ к электрическим сетям, которые позволят обеспечить выдачу мощности в полном объеме», - добавил заместитель

В завершение поездки Андрей Черезов провел совещание по вопросам строительства Таврической и Балаклавской ТЭС, схем выдачи мощности и газопроводов отводов к ним.