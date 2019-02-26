Энергетики "Оренбургэнерго" представили бизнес-партнерам концепцию "Цифровая трансформация 2030"

Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго» Михаил Кузьмин рассказал представителям бизнес-сообщества о концепции преобразования энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий.

Презентация прошла на базе филиала в рамках конференции с участием руководителей структурных подразделений и представителей предприятий-партнеров «Оренбургэнерго» из Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Оренбурга и Москвы.

- Управление сетевым комплексом в цифровом формате, которое включает онлайн-мониторинг, самодиагностику, аккумулирование информации о функционировании оборудования, анализ полученных данных и на его основе формирование прогнозных моделей эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов - все это и есть цифровизация, - начал свой доклад Михаил Кузьмин.

Реализация концепции цифровой трансформации, разработанной ПАО «Россети», предполагает не только внедрение новой модели управления процессами, но и качественно новое состояние электрической сети.

- Впереди - колоссальные по объему подготовительные мероприятия, - подчеркнул Михаил Кузьмин. – Они рассчитаны на несколько лет и будут выполняться в соответствии с утвержденным планом. Предстоит построить цифровые подстанции, провести модернизацию вторичных систем существующих подстанций 35-110 кВ.

Цифровая трансформация подразумевает автоматизацию распределительных сетей 6-10 кВ с созданием цифровых РЭС. Для снижения потерь и использования данных в расчетно-аналитических функциях уже внедряется интеллектуальный учет электрической энергии.

- Первой цифровой подстанцией в «Оренбургэнерго» станет ПС 110/10/6 кВ «Юго-Восточная», - отметил Михаил Кузьмин. – В этом году мы завершаем научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы. В 2022 году планируется ввод энергообъекта в опытно-промышленную эксплуатацию.

По расчётам энергетиков, период окупаемости цифровых технологий составляет от 5 до 10 лет. Электросетевые компании ожидают существенное сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования, а также повышение параметров качества и надежности энергоснабжения. Эффект от цифровой трансформации потребители увидят в сдерживании роста тарифов, снижении стоимости и времени технологического присоединения к электрической сети, появлении новых потребительских сервисов. В масштабах государства цифровизация энергетической инфраструктуры станет основой для развития экономики и гарантией энергонезависимости.