ФСК ЕЭС обеспечит электроснабжение крупнейшего агрокомплекса Челябинской области

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») совместно с потребителем «Агропарк Урал» завершила работы по расширению подстанции 500 кВ «Кропачево» – основного питающего центра моногорода Усть-Катав Челябинской области. Обеспечена возможность электроснабжения нового агрокомплекса «Горный», где будет выращиваться до 30 тыс. тонн овощных и зеленых культур в год. Потребитель получит 59,6 МВт мощности.

На подстанции 500 кВ «Кропачево» в резервных ячейках установлены современные элегазовые колонковые выключатели, разъединители с электродвигательными приводами и трансформаторы тока. Это позволило присоединить к магистральным электросетям инфраструктуру, построенную потребителем – кабельно-воздушные линии протяженностью 11 км и подстанцию 110 кВ «Агрокомплекс».

«Кропачево» – один из крупнейших энергообъектов Челябинской области. Подстанция была введена в работу в 1975 году, в настоящее время ее мощность составляет 500 МВА. Она питает Усть-Катавский вагоностроительный завод и обеспечивает транзит электроэнергии от энергосистемы Сибири через Урал в центр России.

Агрокомплекс «Горный» предназначен для круглогодичного выращивания овощей (огурцов, томатов) и зеленных культур закрытого грунта с применением систем искусственного освещения и регулирования микроклимата. Площадь предприятия составляет 25 гектаров.