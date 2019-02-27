Инвестиции в хаб на базе аэропортов в Красноярске оцениваются в 35 млрд рублей

Стоимость проекта создания хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка оцениваются в 35 млрд рублей до 2027 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

"Срок реализации - 2020-2027 годы. Общая стоимость инвестиций - более 35 млрд рублей", - сказал Верещагин.

В рамках проекта предполагается строительство новой рулежной дорожки в аэропорту Красноярск, которая позволит в два раза увеличить количество взлетов и посадок в час, строительство железнодорожной ветки от аэропорта Красноярск до места соединения с Транссибом, расширение и модернизация красноярского аэропорта.

По словам Верещагина, две японские компании выразили предварительную готовность использовать хаб в Красноярске для транспортировки грузов в западном направлении.

На Красноярском экономическом форуме в апреле 2018 года было заявлено о планах создать хаб на базе двух аэропортов. При реализации этого проекта там будет построено 830 тыс. квадратных метров производственных и логистических площадей, грузооборот хаба составит не менее 800 тыс. тонн авиационных грузов и 160 тыс. контейнеров в год.

Аэропорт Красноярск (прежнее название Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.

ТАСС