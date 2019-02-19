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Инновации (разработки)

Новый ассортимент по группе светотехника

Новый ассортимент по группе светотехника

27 февраля 2019, 16:49
Рубрика: Инновации
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
Отрасль: Электротехника 

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Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V

Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C IP65

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C IP65

Светодиодная лампа EcoFit LEDtube

Светодиодная лампа EcoFit LEDtube

Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25

Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25

Компания «Элком-Электро» получила дистрибуцию Philips Lighting и расширила ассортимент светотехнической продукции.

Уже сегодня на складе в Москве

Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V

Светильник подходит для офисных и муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственные помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах. Соответствует стандарту фотобиологической безопасности, безопасен для глаз.

Преимущества:

  • Прямая замена светильников 4х18 Вт.;
  • Равномерно светящаяся панель;
  • Без пульсаций;
  • Тонкий корпус (9 мм);
  • Энергоэффективное решение.​​​​​​​

 

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C IP65

Может использоваться для замены традиционных пыле- и влагозащищенных светильников с люминесцентными или светодиодными лампами, обеспечивает высокое качество света с существенной экономией энергии и затрат на техническое обслуживание.Светильник и его компоненты предназначены как для использования внутри зданий, так и на улице.

Преимущества:

  • Прост в подключении: 2 вида проводки (стационарная версия и со сквозной проводкой);
  • Срок службы более 25,000 часов (L70B50);
  • Высокое качество света: индекс цветопередачи более 80 Ra;
  • Широкий диапазон рабочих температур: от -30°С до +45°С



Светодиодная лампа EcoFit LEDtube

Предназначена для замены традиционных ЛЛ-ламп и работы с ЭмПРА не изменяя электрическую схему светильника.

Преимущества:

  • Для работы ламп в светильнике с ЭмПРА достаточно заменить люминесцентную лампу и стартер на лампу Philips EcoFit LedTube и стартер из комплекта;
  • Возможно параллельное подключение к сети 220/240В напрямую;
  • Эти бюджетные светодиодные лампы, способны создать естественное освещение с минимальным количеством затрат.



Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25

Стандартные лампы Т8 со стандартным галофосфатным люминофором TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 
мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до прохладного дневного. Используются для общего освещения промышленных объектов и офисов.

Преимущества:

  • Доступная цена;
  • Простота монтажа;
  • Рабочая температура от -20 до +40С;
  • Срок службы 13000 часов.


Вы можете заказать расчёт проектного решения на базе светотехнической продукции Philips Lighting.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Элком-Электро"

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