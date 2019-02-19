Новый ассортимент по группе светотехника

PR-Challenge 2019
27 февраля 2019, 16:49
Рубрика: Инновации
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
Отрасль: Электротехника
Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V
Светодиодный пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C IP65
Светодиодная лампа EcoFit LEDtube
Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25
Компания «Элком-Электро» получила дистрибуцию Philips Lighting и расширила ассортимент светотехнической продукции.
Уже сегодня на складе в Москве
Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V
Светильник подходит для офисных и муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственные помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах. Соответствует стандарту фотобиологической безопасности, безопасен для глаз.
Преимущества:
Светодиодный пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C IP65
Может использоваться для замены традиционных пыле- и влагозащищенных светильников с люминесцентными или светодиодными лампами, обеспечивает высокое качество света с существенной экономией энергии и затрат на техническое обслуживание.Светильник и его компоненты предназначены как для использования внутри зданий, так и на улице.
Преимущества:
Светодиодная лампа EcoFit LEDtube
Предназначена для замены традиционных ЛЛ-ламп и работы с ЭмПРА не изменяя электрическую схему светильника.
Преимущества:
Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25
Стандартные лампы Т8 со стандартным галофосфатным люминофором TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26
мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до прохладного дневного. Используются для общего освещения промышленных объектов и офисов.
Преимущества:
Вы можете заказать расчёт проектного решения на базе светотехнической продукции Philips Lighting.