Новый ассортимент по группе светотехника

Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V Светодиодный пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C IP65 Светодиодная лампа EcoFit LEDtube Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25

Компания «Элком-Электро» получила дистрибуцию Philips Lighting и расширила ассортимент светотехнической продукции.

Уже сегодня на складе в Москве

Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V

Светильник подходит для офисных и муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственные помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах. Соответствует стандарту фотобиологической безопасности, безопасен для глаз.



Преимущества:

Прямая замена светильников 4х18 Вт.;

Равномерно светящаяся панель;

Без пульсаций;

Тонкий корпус (9 мм);

Энергоэффективное решение.​​​​​​​

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C IP65



Может использоваться для замены традиционных пыле- и влагозащищенных светильников с люминесцентными или светодиодными лампами, обеспечивает высокое качество света с существенной экономией энергии и затрат на техническое обслуживание.Светильник и его компоненты предназначены как для использования внутри зданий, так и на улице.

Преимущества:

Прост в подключении: 2 вида проводки (стационарная версия и со сквозной проводкой);

Срок службы более 25,000 часов (L70B50);

Высокое качество света: индекс цветопередачи более 80 Ra;

Широкий диапазон рабочих температур: от -30°С до +45°С





Светодиодная лампа EcoFit LEDtube



Предназначена для замены традиционных ЛЛ-ламп и работы с ЭмПРА не изменяя электрическую схему светильника.

Преимущества:

Для работы ламп в светильнике с ЭмПРА достаточно заменить люминесцентную лампу и стартер на лампу Philips EcoFit LedTube и стартер из комплекта;

Возможно параллельное подключение к сети 220/240В напрямую;

Эти бюджетные светодиодные лампы, способны создать естественное освещение с минимальным количеством затрат.





Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25



Стандартные лампы Т8 со стандартным галофосфатным люминофором TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26

мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до прохладного дневного. Используются для общего освещения промышленных объектов и офисов.

Преимущества:

Доступная цена;

Простота монтажа;

Рабочая температура от -20 до +40С;

Срок службы 13000 часов.



Вы можете заказать расчёт проектного решения на базе светотехнической продукции Philips Lighting.