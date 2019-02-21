"Осознанная безопасность" - ПАО "МРСК Северо-Запада" переходит к международным стандартам охраны труда

Основа осознанной безопасности – Международный стандарт по разработке систем управления охраной здоровья и безопасностью персонала ISO 45001. Топ-менеджмент ПАО «МРСК Северо-Запада» прошел обучение передовым практикам управления охраной труда на основе этого стандарта.

Проект «Погружение в осознанную безопасность» рассчитан на 3 года. Цель – изменить отношение людей к поведению на производстве, чтобы каждый с большей ответственностью подходил к вопросам своей безопасности. Отправной точкой для развития культуры безопасности как отдельного направления стала Чернобыльская катастрофа. С того момента была проделана большая работа, чтобы изменить отношение к безопасному поведению на производстве.

- Все объекты энергокомпании – это объекты повышенной опасности. Поэтому для нас главное – не жесткое выполнение плана «любой ценой», а организация безопасного выполнения работ. Повышение культуры безопасности предусматривает так называемый риск-ориентированный подход к работе. Это значит, что перед началом любой деятельности персонал продумывает свои действия. Они не допускают рискованного поведения – как своего, так и коллег, – отметил первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» Денис Ягодка.

Асхат Ералиев, консультант в области культуры безопасности компании Abiroy, аккредитованной NEBOSH и партнера глобальной инициативы «Цель ноль» (Vision Zero), подчеркнул, что уровень производственной культуры, в частности культуры безопасности, на предприятиях постсоветского пространства чаще всего подразумевает не профилактический подход, а реагирование на происшествия и нарушения.

– То, что в ПАО «МРСК Северо-Запада» работают над повышением осознанной безопасности – важный шаг к изменению поведения всех сотрудников – от топ-менеджмента до рабочего персонала, – говорит эксперт. – Правильное отношение к безопасности начинается с правильных установок и лидерства топ-менеджмента. В приоритете – не поиск и наказание виновных, а повышение восприятия рисков и закрепление безопасных моделей поведения, – отметил Асхат Ералиев.

В сфере охраны труда появляются новые, в том числе цифровые, решения, которым нужно учиться, чтобы «держать руку на пульсе». В ПАО «МРСК Северо-Запада» реализуется проект по видеофиксации производства работ персонала с помощью видеорегистраторов, что не только повышает ответственность работников за свои действия и, следовательно, снижает вероятность нарушений, но и позволяет анализировать ошибки и распространять успешный опыт в подразделениях компании.