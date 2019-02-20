Паспорта готовности к Универсиаде получили семь энергокомпаний Красноярска

Сегодня, 27 февраля, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев и заместитель руководителя Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ Сергей Фролов вручили Паспорта готовности руководителям энергокомпаний Красноярска, внесшим наибольший вклад в подготовку энергосистемы города к проведению студенческих игр.

Вручение важных документов прошло в Центре управления сетями МРСК Сибири. Всего в списке – семь энергетических компаний: Центр управления энергоснабжением Универсиады, Центр управления безопасностью Универсиады, филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское предприятие МЭС Сибири, АО «КрасЭко», АО «Мобильные ГТЭС» и ООО «РСК Сети».

Этот документ подтверждает полную готовность компании к энергоснабжению объектов Универсиады-2019, свидетельствует о том, что их резерв в норме, энергообъекты прошли строгую проверку, выполнены все мероприятия в рамках подготовки к максимальным нагрузкам.

«Объем работ был выполнен колоссальный. В Красноярске сейчас сосредоточена беспрецедентная группировка дизельных электростанций – 111. Из них 76 установлены на спортивных объектах. Была проделана огромная работа по подготовке всех внешних сетей, питающих центров. На 100% устранены все повреждения в кабельных линиях. Сегодня надежность электроснабжения города Красноярска – самая высокая», - не без гордости сказал министр энергетики Красноярского края Евгений Афанасьев.

Заместитель руководителя ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики России Сергей Фролов сравнил подготовку к красноярской Универсиаде с Олимпиадой в Сочи:

«Система управления энергоснабжением, которая применяется сегодня в Красноярском крае, очень похожа на систему подготовки олимпиады в Сочи. Назначен главный энергетик универсиады, создан региональный штаб, который занимается координацией взаимодействия всех организаций. На сегодняшний день уровень энергетической безопасности действительно высок: все спортивные и инфраструктурные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения».

Задача энергетиков сегодня – обеспечить надежное электроснабжение самих объектов и обеспечить готовность к реагированию в любой нештатной ситуации.

«Группа компаний «Россети» вложила в подготовку универсиады порядка 4 млрд рублей. Благодаря этому многие центры питания сегодня имеют свободные мощности, а это значит, что у города будут дополнительные возможности для технологического присоединения», - добавил Фролов.

Директор филиала ПАО «МРСК Сибири» Максим Шитиков отметил, что специалисты компании в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке энергосистемы города к работе во время ответственного мероприятия. Он рассказал, как шла подготовка к Универсиаде.

«Работы проходили тяжело, напряженно. Если говорить про деньги, которые мы вложили в рамках подготовки, то эти цифры в 16 раз больше, чем инвестиции в электросетевой комплекс города в предыдущие годы», - отметил Максим Шитиков.

Врученные Паспорта готовности – подтверждение высокой оценки Минэнерго результатов работы красноярских энергетиков.