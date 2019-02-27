Предприятием "Курганхиммаш" проведена установка колонны деметанизации

Второй Всероссийский кабельный конгресс
27 февраля 2019, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗ, ИНК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
На Ярактинском месторождении "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) проведена установка колонны деметанизации, которая является частью емкостного оборудования установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Колонна была изготовлена на "Курганхиммаше", сообщает пресс-служба компании.
Высота колонны составляет 63 метра. Назначение оборудования – отделение метана от широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Работы проводились в рамках реализации второго этапа газового проекта ИНК. Подготовка к установке заняла практически полгода. Колонна из двух частей доставлялась с завода-изготовителя "Курганхиммаш" по железной дороге до Усть-Кута, оттуда – специальными тралами на стройплощадку.
"Здесь мы провели сварку стыков и испытания, после чего получили разрешение на монтаж. Около полутора месяцев понадобилось на доставку крана, который ехал к нам в разобранном состоянии на 20 спецмашинах, еще месяц ушел на его сборку", - отметил супервайзер объектов управления проектами объектов второго этапа ИНК Винар Ахметов.
ИНК реализует проект по переработке газового сырья на территории Иркутской области. В первый этап входит строительство установки комплексной подготовки природного и попутного нефтяного газа производительностью 3,6 млн кубометров в сутки по сырью на Ярактинском месторождении. Также ИНК планировала провести продуктопровод от Ярактинского и Марковского месторождений до Усть-Куты протяженностью 196 километров, где была размещена станция по приему, хранению и отгрузки сжиженных газов. Газовый конденсат на данном этапе предполагалось направлять в трубопроводную систему ВСТО.
Второй этап предусматривает увеличение объемов добычи газа на Ярактинском НКГМ, строительство новой установки подготовки газа мощностью 12 млн кубометров в сутки по сырью, а также установки по сжижению гелия. Параллельно запланировано освоение газовой части Марковского НГКМ, где компания хотела построить установку производительностью 6 млн кубометров в стуки для подготовки и переработки газа. Новые установки обеспечат подачу широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в продуктопровод для дальнейшей транспортировки до комплекса приема, хранения и отгрузки СУГ в Усть-Куте. Для обеспечения фракционирования ШФЛУ в районе Толстого мыса запланировано строительство Усть-Кутского завода.
Третьим этапом должно стать создание газохимического производства, которое первоначально планировалось завершить в 2019 году. В июне 2014 года компания получила разрешение на строительство производства полимеров. На финальном этапе предусмотрен проект по увеличению переработки газа.
ООО "Иркутская нефтяная компания" образовано 27 ноября 2000 года. В состав акционеров ГК ИНК входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), "Голдман Сакс Интернейшнл", а также российские юридические лица. ИНК занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья в Восточной Сибири. С 2011 года компания реализует газовую программу, в рамках которой ведется строительство объектов, связанных с подготовкой, переработкой и компримированием газа, а также развитием инфраструктуры, обеспечивающей отгрузку покупателям пропана, бутана и стабильного газового конденсата.
Справка:
Компания "Курганхиммаш" - одно из ведущих российских предприятий по проектированию и производству технологического оборудования для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности.
Предприятие изготавливает блочно-комплектное, емкостное, теплообменное, компрессорное, колонное оборудование и имеет собственное проектно-конструкторское подразделение, ориентированное на разработку оборудования по специальным условиям заказчика.