"ССТэнергомонтаж" на техническом форуме "Обустройство нефтегазовых месторождений"

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» приняла участие в форуме «Обустройство нефтегазовых месторождений-2019».

12 февраля 2019 года на дискуссионной площадке гостиницы «Хилтон Ленинградская» встретились представители ведущих нефте- и газодобывающих компаний и крупнейшие производители и поставщики блочно-модульного оборудования, а также современных технических решений для обустройства месторождений, включая «ССТэнергомонтаж».

На форуме обсуждались вопросы технологического проектирования объектов обустройства месторождений, первичной подготовки и переработки продуктов добычи; проблемы технико-экономических расчетов при проектировании обустройства нефтегазовых месторождений и расчетов при оценке стоимости капитального строительства; вопросы автоматизации бизнес-процессов, внедрения информационных технологий и многое другое.

Ведущие производители блочно-модульного оборудования для объектов энергетики, такие как GEA, ОЗНА, представили современные комплексные решения для месторождений и объектов подготовки, транспорта и хранения, а также переработки углеводородов.

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» — входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии», крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева — имеет двадцатилетний опыт проектирования и поставок современных решений для нефтегазовой отрасли, в том числе для таких гигантов, как Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, АЛРОСА и других. Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «ССТэнергомонтаж» Тимур Мусин в рамках Форума провел переговоры с представителями компаний-участников о перспективах сотрудничества.

«Неотъемлемая часть нефтегазовых месторождений — это технологическое оборудование в блочно-модульном исполнении, которое включает в себя системы автоматизации, учета, анализа, первичной обработки продуктов, жилые блоки, а также системы электрообогрева. Обогрев необходим для защиты бытовых и промышленных трубопроводов, различного оборудования в условиях северных широт, где и расположены крупнейшие запасы углеводородов. Чаще всего, это небольшие длины плеча обогрева, поэтому основной наш продукт здесь — это саморегулирующиеся кабели», — комментирует Тимур Мусин, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, «ССТэнергомонтаж».

Группа компаний «Специальные системы и технологии» первой в России запустила полный цикл производства электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся кабелей на их основе. В 2018 году Министерство промышленности и торговли выдало заключение, подтверждающее 100% локализацию этого востребованного для нефтегазовой отрасли вида продукции.