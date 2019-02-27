Свердловское "Облкоммунэнерго" обновит сети электроснабжения в Верхней Пышме

В городском округе Верхняя Пышма стартует масштабная реконструкция сетей электроснабжения. В поселке Кедровое «Облкоммунэнерго» реконструирует сети – энергетики заменят на самонесущий изолированный провод 2,5 км воздушной линии 0,4 кВ и 1,7 км ЛЭП классом напряжения 6 кВ.

Вместо деревянных установят 140 новых железобетонных опор.

- Сети в поселке очень ветхие, потребители постоянно жаловались на низкое напряжение, поэтому было принято решение включить эти объекты в инвестпрограмму предприятия. В этом году на реконструкцию линий электропередачи в Кедровом будет направлено около 10 млн рублей. Подрядная организация готова приступить к работам уже в ближайшее время, закончить их планируется в середине лета, - рассказал начальник Управления капитального строительство АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин.

Обновят сети и в верхнепышминском поселке Исеть - на реконструкцию инфраструктуры в этом населенном пункте предприятие направит 6 млн. рублей. Под замену попадут 2 км распредсетей 0,4 кВ и 1,5 км воздушной линии 6 кВ. Кроме того, в центре нагрузок здесь установят новую трансформаторную подстанцию.

Energyland