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Цифровая революция

"Цифровые" решения Ростеха управляют энергообъектами Универсиады

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех внедрил автоматизированную систему технологического управления всеми энергетическими объектами, снабжающими электроэнергией спортивные сооружения, гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В качестве основы для построения системы использован отечественный программный комплекс КОТМИ-Росэл

Комплекс позволяет в автоматическом режиме собирать информацию с контролируемых энергетических объектов, отслеживать состояние оборудования в реальном времени, транслировать данные на видеостены с отображением телеметрической информации состояния электрических сети в диспетчерских пунктах и центре управления сетями и мгновенно реагировать на нештатные ситуации. 

Помимо энергообъектов Универсиады, под управлением системы «Росэлектроники» находится еще целый ряд объектов «Красноярскэнерго» – более 100 подстанций напряжением 35-500 кВ, 2000 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ. Система обеспечивает их оперативно-диспетчерское, технологическое и ситуационное управление. 

«Современные цифровые системы значительно повышают эффективность и надежность работы энергетического комплекса. При этом потери электроэнергии снижаются более чем в два раза, а роль человеческого фактора минимизируется. Подобные системы управления мы внедряем сейчас в нескольких регионах страны – в Кемеровской области, Красноярском и Забайкальском крае. Этот проект – часть масштабной работы Ростеха по цифровизации экономики России», – сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Компания: Ростех

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