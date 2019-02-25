"Цифровые" решения Ростеха управляют энергообъектами Универсиады

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех внедрил автоматизированную систему технологического управления всеми энергетическими объектами, снабжающими электроэнергией спортивные сооружения, гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В качестве основы для построения системы использован отечественный программный комплекс КОТМИ-Росэл.

Комплекс позволяет в автоматическом режиме собирать информацию с контролируемых энергетических объектов, отслеживать состояние оборудования в реальном времени, транслировать данные на видеостены с отображением телеметрической информации состояния электрических сети в диспетчерских пунктах и центре управления сетями и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

Помимо энергообъектов Универсиады, под управлением системы «Росэлектроники» находится еще целый ряд объектов «Красноярскэнерго» – более 100 подстанций напряжением 35-500 кВ, 2000 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ. Система обеспечивает их оперативно-диспетчерское, технологическое и ситуационное управление.