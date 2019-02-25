В 2019 году "Самарские распределительные сети" направят на инвестпрограмму более 1,8 млрд рублей

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» началась реализация инвестиционной программы-2019. На модернизацию энергообъектов, строительство и технологическое присоединение к сетям, а также цифровизацию энергокомплекса Самарской области в текущем году будет направлено свыше 1,8 млрд рублей.

Инвестиционная программа «Самарских распределительных сетей» разработана в соответствии с потребностями региона и направлена как на повышение надежности и качества электроснабжения, так и на создание возможности подключения новых потребителей. Важнейшим пунктом инвестпрограммы текущего года стала цифровизация электросетевого комплекса, реализация которой ведется в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030», разработанной ПАО «Россети». Внедрение цифровых технологий направлено на повышение уровня качества электроснабжения и сокращение времени обесточивания потребителей, внедрение передовых технологий, оборудования и программного обеспечения в работу электросетевого комплекса, удовлетворение не только текущих, но перспективных потребностей потребителей.

Ключевыми объектами инвестирования станут подстанции 110 кВ Безымянка-3 в г.о. Самара, 110 кВ АСК-2 (второй этап реконструкции) в Алексеевском районе Самарской области и ПС 110 кВ Ольгино в Безенчукском районе. На объектах будет выполнена замена основного оборудования – распределительных устройств 10,35 и 110 кВ, силовых трансформаторов, систем диспетчерского управления и т.д.

Значимыми составляющими инвестпрограммы Самарского филиала «МРСК Волги» являются технологическое присоединение к сетям и организация учета потребляемой электрической энергии.

Согласованные технические решения и работы, предусмотренные инвестиционной программой, позволят обеспечить надежное электроснабжение потребителей Самарской области и создать возможность присоединения потребителей к закрытым в настоящее время центрам питания.