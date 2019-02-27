В Австралии планируется построить межсистемное соединение 330 кВ, которое пройдет по территории трех штатов

Системные операторы штатов Южная Австралия ElectraNet Pty. Limited и Новый Южный Уэльс TransGrid New South Wales Corporation – разработчики проекта сооружения межсистемного электрического соединения Project EnergyConnect – обратились к национальному регулятору в энергетике Австралии (Australian Energy Regulator, AER) за получением одобрения на реализацию проекта. Ответ AER ожидается в середине 2019 г.

Соединение EnergyConnect напряжением 330 кВ, пропускной способностью 800 МВт и протяженностью 916 км будет проложено между городами Робертстаун (Robertstown) в штате Южная Австралия и Уогга Уогга (Wagga Wagga) в штате Новый Южный Уэльс с дополнительным присоединением к энергосистеме штата Виктория на северо-западе штата. Стоимость проекта составляет $ 1,23 млрд. Соединение пройдет через территории трех штатов, обладающих большим потенциалом в части ВИЭ, что обеспечит в будущем возможность сооружения и интеграции в энергосистему проектов ВИЭ-генерации.

Project EnergyConnect будет реализовываться в два этапа. Первый этап предусматривает строительство ВЛ 330 кВ между городами Робертстоун и Буронга (Buronga) в Новом Южном Уэльсе. На втором этапе будет сооружена ВЛ 330 кВ между городами Буронга и Уогга Уогга.

EnergyConnect планируется ввести в эксплуатацию в 2022 г., когда будет закрыта угольная ТЭС Liddell (4 х 500 МВт) в Новом Южном Уэльсе. Ввод соединения в эксплуатацию позволит обеспечить надежное электроснабжение дешевой электроэнергией потребителей в штатах Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Виктория. По оценкам разработчиков, экономический эффект от реализации проекта позволит достичь ежегодной экономии на оплате электроэнергии для домохозяйств и малого бизнеса в штате Южная Австралия соответственно на $ 47 и $ 94, а в штате Новый Южный Уэльс – на $ 21 и $ 51.

Официальный сайт ElectraNet Pty Ltd.