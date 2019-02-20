Журналисты Кабардино-Балкарии совершили пресс-тур к месту переноса опоры ЛЭП на берегу реки Черек

Энергетики филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети») вывели в ремонт двуцепный участок линии электропередачи 110 кВ. На месте проводимых работ побывали журналисты ведущих информационных агентств Кабардино-Балкарии, которые проявили живой интерес к работе энергетиков, направленной на обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения республики.

Как пояснил журналистам начальник службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала Валерий Коробихин, из-за размыва береговой линии в пойме реки Черек произошел подмыв фундамента опоры.

«Возникла угроза падения опоры. Во избежание этого сейчас силами филиала МРСК Северного Кавказа «Каббалкэнерго» ведутся работы по ее переносу из опасной зоны. Во время противопаводкового сезона нами постоянно проводится мониторинг береговой линии в поймах рек, поэтому стараемся предотвратить неожиданности. Их быть не должно, элетроснабжение потребителей должно быть стабильным», – сказал В. Коробихин.

Воздушная линия электропередачи питает подстанцию 110 кВ «Аушигер», которая снабжает электроэнергией 11 населенных пунктов Черекского района с потребляемой нагрузкой 3 МВт.

«Работы по переносу опоры линии электропередачи 110 кВ ведутся с целью обеспечения надёжной работы всей энергосистемы региона, так как данная ЛЭП является частью в схеме выдачи мощности Каскада Черекских ГЭС и играет важную роль в электроснабжении не только республики, но и других регионов СКФО», - сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» Хамид Малухов.

По словам энергетиков, несмотря на предстоящий комплекс работ, ограничения режима потребления электроэнергии в Черекском районе не будет, все работы планируется завершить до конца текущей недели.