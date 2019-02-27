Завод диэлектриков "Ламплекс композит" может поменять парк "Масловский" на ОЭЗ "Центр"

Компания ООО «Ламплекс композит», строящая воронежский завод по производству фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов (композиционные полуфабрикаты) стоимостью 1,5 млрд рублей, может стать одним из первых резидентов Особой экономической зоны «Центр». Об этом речь шла на совещании с представителями профильных департаментов и руководством компании 25 февраля в облправительстве.

Кроме того, обсуждался вопрос инфраструктурного обеспечения предприятия и проведения таможенных операций в отношении товаров и оборудования компании. В данный момент первый этап строительства, инициированного депутатом воронежской облдумы, председателем совета директоров ГК «Черноземье» Андреем Благовым, уже практически завершен. «Ключевое» оборудование для цеха планировалось закупить в Германии. Вероятнее всего, правительство региона таким образом стремится помочь наладить бесперебойную доставку производственной линии из-за рубежа. Как говорилось ранее, первая очередь проекта предполагает организацию производства 714 тыс. кв. м фольгированных диэлектриков и технических ламинатов в год, а также 5 млн кв. м препрегов.

Ранее отмечалось, что завод будет располагаться в индустриальном парке «Масловский», который Особой экономической зоной не является.

Как рассказал «Полиграф.Медиа» руководитель департамента экономического развития Анатолий Букреев, предприятие располагается близко к ОЭЗ. Но вопрос о резидентстве может решить только созданный управленческий орган – экспертный совет, отвечающий за утверждение и контроль реализации документов. Вопрос о его создании должен решиться 28 февраля 2019 года. Его должно утвердить Министерство экономического развития РФ.

«Завод ООО «Ламплекс композит» может стать резидентом особой экономической зоны «Центр», поскольку он строится ближе к ней, нежели к индустриальному парку «Масловский», – резюмировал Анатолий Букреев.

Ранее мы сообщали, что в начале февраля был сформирован состав наблюдательного совета ОЭЗ «Центр». В него войдут 17 человек под председательством губернатора Александра Гусева. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, строительством предприятия занимается близкое к Андрею Благову ООО «Универсал строй». Под производство отведен участок в 5 га. Реализация проекта планируется в три этапа. Первая очередь — выпуск диэлектриков, технических ламинатов и препрегов; вторая — организация производства стеклосеток (основной материал для выпуска компонентов первой очереди) объемом 30,15 млн кв. м; третий — организация производства стекловолокна и стеклонити (сырье для продукции второго этапа) мощностью 10 тыс. т волокна в год. Общий объем инвестиций оценивался в 5 млрд руб.

«Полиграф.Медиа»