 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Завод диэлектриков "Ламплекс композит" может поменять парк "Масловский" на ОЭЗ "Центр"

Завод диэлектриков Ламплекс композит может поменять парк Масловский на ОЭЗ Центр

27 февраля 2019, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЛАМПЛЕКС КОМПОЗИТ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

227 просмотров

Компания ООО «Ламплекс композит», строящая воронежский завод по производству фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов (композиционные полуфабрикаты) стоимостью 1,5 млрд рублей, может стать одним из первых резидентов Особой экономической зоны «Центр». Об этом речь шла на совещании с представителями профильных департаментов и руководством компании 25 февраля в облправительстве.

Кроме того, обсуждался вопрос инфраструктурного обеспечения предприятия и проведения таможенных операций в отношении товаров и оборудования компании. В данный момент первый этап строительства, инициированного депутатом воронежской облдумы, председателем совета директоров ГК «Черноземье» Андреем Благовым, уже практически завершен. «Ключевое» оборудование для цеха планировалось закупить в Германии. Вероятнее всего, правительство региона таким образом стремится помочь наладить бесперебойную доставку производственной линии из-за рубежа. Как говорилось ранее, первая очередь проекта предполагает организацию производства 714 тыс. кв. м фольгированных диэлектриков и технических ламинатов в год, а также 5 млн кв. м препрегов.

Ранее отмечалось, что завод будет располагаться в индустриальном парке «Масловский», который Особой экономической зоной не является.

Как рассказал «Полиграф.Медиа» руководитель департамента экономического развития Анатолий Букреев, предприятие располагается близко к ОЭЗ. Но вопрос о резидентстве может решить только созданный управленческий орган – экспертный совет, отвечающий за утверждение и контроль реализации документов. Вопрос о его создании должен решиться 28 февраля 2019 года. Его должно утвердить Министерство экономического развития РФ.

«Завод ООО «Ламплекс композит» может стать резидентом особой экономической зоны «Центр», поскольку он строится ближе к ней, нежели к индустриальному парку «Масловский», – резюмировал Анатолий Букреев.

Ранее мы сообщали, что в начале февраля был сформирован состав наблюдательного совета ОЭЗ «Центр». В него войдут 17 человек под председательством губернатора Александра Гусева. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, строительством предприятия занимается близкое к Андрею Благову ООО «Универсал строй». Под производство отведен участок в 5 га. Реализация проекта планируется в три этапа. Первая очередь — выпуск диэлектриков, технических ламинатов и препрегов; вторая — организация производства стеклосеток (основной материал для выпуска компонентов первой очереди) объемом 30,15 млн кв. м; третий — организация производства стекловолокна и стеклонити (сырье для продукции второго этапа) мощностью 10 тыс. т волокна в год. Общий объем инвестиций оценивался в 5 млрд руб.

 

«Полиграф.Медиа»

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Федеральный бюджет выделил 2,3 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Ульяновск-Восточный
Чеченский холдинг планирует построить ГЭС в Адыгее
Власти Красноярского края намерены начать строительство моста через Енисей на год раньше
Предприятием

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно