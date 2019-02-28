Анонс журнала "ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение" №1(52), январь-февраль 2019 года

Содержание журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» №1(52) за январь-февраль 2019 года.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Блокчейн — эволюция или революция в энергетической экосистеме?

Интервью с директором по инновациям Мирового Энергетического Совета М. Зафар

СОБЫТИЯ

Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Управление качеством электрической энергии

По материалом Международной научно-практической конференции PQM-2018

V Научно-практическая конференция «Контроль технического состояния оборудования объектов электроэнергетики»

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

О методологии расчета технического риска на основе вероятности и последствий отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования (УДК 621.316)

Грабчак Е.П., Медведева Е.А., Петренко А.О., Щинова Т.В.

Аннотация. Изложены концептуальные положения методологии расчета величины технического риска на основе вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования (далее — оборудования) и оценки его последствий. Разработка и внедрение предложенных подходов позволяет, по мнению авторов, дополнить приоритизацию воздействий на основное технологическое оборудование, основанную на индексной оценке технического состояния активов, приоритизацией с учетом риска последствий отказа оборудования (далее — риска). Внедрение в регулярный процесс подготовки решений величины риска как одного из критериев приоритизации является важным инструментом повышения эффективности управления техническим состоянием основного технологического оборудования как основного инструмента обеспечения надежности энергоснабжения.

Ключевые слова: электроэнергетика, энергосистема, функциональный узел, основное технологическое оборудование, вероятность отказа, последствия отказа, риск, техническое состояние

АКЦЕНТ

Предложения по созданию целостной системы управления функционированием и развитием электроэнергетики России

Есяков С.Я., Сигов А.С., Воропай Н.И., Варфоломеев С.Д., Стенников В.А., Редько И.Я., Баринов В.А.

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ

Подходы к созданию полунатурных моделей электроэнергетических систем

(УДК 621.311.001.57)

Гвоздев Д.Б., Архангельский О.Д.

Аннотация. Широкое внедрение информационных технологий и средств вычислительной техники на объектах электроэнергетики остро ставит вопрос обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления энергообъектов. Для исследования надежности и безопасности автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) может быть применен метод сценарного моделирования, который реализуется на модели электроэнергетической системы (ЭЭС). Для создания указанной модели предлагается использовать метод моделирования ЭЭС в реальном времени с включенным в контур моделирования вторичным оборудованием: терминалами релейной защиты и автоматики (РЗА), контроллерами и интеллектуальными устройствами. При этом остальная часть системы (первичное оборудование подстанции) может быть представлена численной моделью. Такой подход к проведению моделирования носит название полунатурного или аналого-цифрового моделирования. Моделирование участка ЭЭС с включенными в контур моделирования устройствами РЗА и АСУ ТП позволит проводить оценку последствий для различных сценариев нарушения функционирования сложной электроэнергетической системы.

Ключевые слова: киберфизическая модель, симулятор энергосистем, анализ рисков, надежность ЭЭС, анализ отказов, сценарное моделирование

Опыт планирования развития электрических сетей крупных энергорайонов в условиях неопределенности исходной информации (на примере Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы)

ПАО «МОЭСК»

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Исследование методов расчета электрических нагрузок цеховых систем промышленного электроснабжения (УДК 621.311)

Грачева Е.И., Наумов О.В.

Аннотация. В статье производится сравнительный анализ методов расчета нагрузок по установленной мощности, коэффициенту спроса, среднеквадратичной мощности, коэффициенту формы графика нагрузки, средней мощности, коэффициенту максимума (метод упорядоченных диаграмм), удельной нагрузке на единицу производственной площади. Дана оценка достоинств и недостатков, а также погрешностей названных методов. Предлагаются рекомендации по их использованию и применению.

Ключевые слова: электрические сети, расчет нагрузок, методическая погрешность, установленная мощность, электроприемники

Прогнозирование нагрузок в узлах энергосистемы в экспериментальном программном комплексе (УДК 621.311)

Котиков Е.С., Самсонова Е.С., Русина А.Г., Филимонов В.А.

Аннотация. Совершенствование моделей и методик прогнозирования в узлах нагрузки всегда было и остается актуальным как для задач планирования режимов при управлении электроэнергетическими системами (ЭЭС), так и для задач проектирования. Цель у таких разработок одна — повысить точность прогнозов при возможности автоматизации расчетов. В статье рассматривается авторская методика прогнозирования нагрузок подстанций ЭЭС применительно к практике проектной организации, реализованная в экспериментальном программном комплексе. Проведенные расчеты показали, что разработанный экспериментальный программный комплекс позволяет систематизировать принципы и подходы к прогнозированию, автоматизировать расчеты и провести анализ альтернатив развития ЭЭС.

Ключевые слова: прогнозирование, электроэнергетическая система, проектирование, автоматизация расчетов, расчетная модель

Расчет показателей надежности источника автономной системы электроснабжения в условиях изменяющейся нагрузки (УДК 621.311.1)

Петров А.А., Петрова В.А., Шарафеев Т.Р.

Аннотация. Предложен подход к вычислению показателей надежности источника автономной системы электроснабжения в условиях неизменной и изменяющейся нагрузки, представленной в виде непрерывного и многоступенчатого графиков. Показатели надежности источника электроэнергии используются для вычисления ущерба потребителей от перерывов электроснабжения. Мощность нагрузки в течение суток может меняться, поэтому потребности в объеме генерируемой источником электроэнергии и мощности различны. Для каждой ступени суточного графика нагрузки определяются количества агрегатов, в общем случае не равные между собой: минимальное число машин, способных выработать необходимую мощность, и число машин, работающих в нормальном режиме. Отказом источника является его неспособность обеспечить потребности нагрузки. Такое состояние возникает, если количество работоспособных агрегатов в силу различных причин становится меньше минимального числа машин, обеспечивающего генерацию необходимой мощности, поэтому сам факт изменения мощности потребителей влияет на общую надежность источника. При вычислении характеристик источника использовались такие показатели надежности оборудования как интенсивности отказов и восстановлений агрегатов и вероятность отказа установки при ее пуске. Показатели надежности рассчитаны для четырех типов графиков нагрузки, произведен их анализ.

Ключевые слова: надежность, мини-ТЭЦ, показатели надежности, график нагрузки, коэффициент готовности, электростанция малой мощности, отказ агрегата при пуске, автономная система электроснабжения

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ

Выбор очередности плавок гололеда в районе электрических сетей с учетом ответственности ВЛ (УДК 621.315.175)

Засыпкин А.С., Щуров А.Н.

Аннотация. Разработана методика учета ответственности ВЛ при выборе очередности плавки гололеда в районе электрических сетей с использованием показателя эффективности схем плавки гололеда. Предложено учитывать уровень ответственности ВЛ с помощью коэффициентов пересчета, линейно зависящих от логарифма периода повторяемости максимальных погодных параметров.

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи (ВЛ), схема плавки гололеда, показатель эффективности, уровень ответственности ВЛ

Повышение точности алгоритмов определения места повреждения ЛЭП 6–35 кВ при двойных замыканиях на землю с помощью введения итерационных процедур (УДК 621.316.925.1)

Куликов А.Л., Осокин В.Ю., Обалин М.Д.

Аннотация. В связи с высоким износом электрических сетей среднего напряжения, задача определения места повреждения (ОМП) является приоритетной. В статье предложены методы повышения точности ОМП при двойных замыканиях на землю (ДвЗЗ) в сети 6–35 кВ с использованием имитационного моделирования, накопления статистической информации и компенсации погрешностей расчетов по результатам моделирования. Разработан способ уточнения расстояний до ДвЗЗ на разных линиях с помощью итерационного пересчета, позволяющий существенно снизить погрешность расчета и сократить необходимую зону обхода поврежденной линии. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение № 14.577.21.0244 о предоставлении субсидии от 26.09.2017г., уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0244).

Ключевые слова: двойное замыкание на землю, определение места повреждения, сеть с изолированной нейтралью, имитационное моделирование

О характеристиках надежности воздушных линий 6–10 кВ с неизолированными и защищенными проводами (УДК 621.311.1:621.3.019.3)

Абдурахманов А.М., Глушкин С.В., Шунтов А.В.

Аннотация. Подвергнуты статистическому анализу параметры надежности воздушных линий 6–10 кВ с неизолированными и защищенными проводами: частота отказов и среднее время восстановления. Показано, что при прочих равных условиях переход от неизолированных к защищенными проводам приводит к заметному (в 3,5–7,4 раза) возрастанию надежности линий. На основании этого, а также ряда других влияющих факторов, рекомендовано более широкое применение воздушных линий с защищенными проводами в сетях среднего напряжения.

Ключевые слова: электрические сети 6–10 кВ, надежность, среднее время восстановления, частота отказов, структура отказов, защищенные и неизолированные провода

Грозозащитные тросы. Результаты сравнительных исследований

ООО «ЭМ-Кабель»

Надежный поставщик для электросетевых компаний

ООО ТК «Норма-кабель»

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Результаты испытаний сверхпроводящей кабельной линии с системой криогенного обеспечения (УДК 538.945:621.3.05)

Рябин Т.В., Вишневский Г.В., Дубинин М.В., Кащеев А.В., Сытников В.Е.

Аннотация. В статье кратко представлены результаты разработки сверхпроводящей линии постоянного тока для энергосистемы Санкт-Петербурга. Основное внимание в работе уделено исследованию возможных аварийных режимов, связанных с неисправностями в криогенной системе. Представлен анализ данных, полученных при испытаниях аварийных режимов системы криогенного обеспечения кабельной линии. Приведены принципиальные схемы системы криогенного обеспечения и определены предельно допустимые параметры системы криогенного обеспечения ВТСП КЛ при аварийных режимах работы. Проведена оценка возможного времени передачи номинальной мощности кабельной линией при возникновении различных неисправностей криогенной системы. В результате предложена корректировка созданной системы блокировок и защит системы криогенного обеспечения ВТСП КЛ, что повысит надежность работы в различных режимах.

Ключевые слова: криогенное оборудование, ВТСП кабельная линия, высокотемпературная сверхпроводимость, система криогенного обеспечения (СКО), испытания аварийных режимов, система блокировок и защит

Переходные процессы на КЛ 110–500 кВ c реакторами (УДК 621.315.21)

Дмитриев М.В.

Аннотация. После повреждения на воздушных линиях с шунтирующими реакторами нескольких элегазовых выключателей 500 и 750 кВ, произошедших из-за наличия в токе апериодической составляющей, ПАО «ФСК» в 2012 году выпустило распоряжение № 838р, регламентирующее расчеты процессов на линиях с реакторами и основные способы защиты выключателей. Формально данное распоряжение относится не только к воздушным, но и к кабельным линиям, однако с последними возникает ряд вопросов, ставших поводом для новой статьи.

Ключевые слова: реактивная мощность, компенсация мощности, однофазный кабель, емкость кабеля

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Дифференциально-фазная защита воздушных линий с функцией дальнего резервирования релейной защиты силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям (УДК 621.316.925)

Кужеков С.Л., Нагай В.И., Дегтярев А.А., Нагай И.В., Антонов Д.Б., Кокоулин Д.Н., Литаш Б.С., Харун Г.В.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы построения дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) воздушной линии с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейной защиты силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям. Проблема дальнего резервирования рассматриваемых подстанций известна с 60–70-х годов прошлого столетия и она актуальна для транзитных линий с разновеликими по мощности трансформаторами ответвительных подстанций. Как правило, резервные защиты выполняются в виде автономных устройств с относительной селективностью, но в связи с развитием микропроцессорной техники и применением современных каналов связи и протоколов коммуникации доминируют тенденции объединения защит нескольких объектов вплоть до всей подстанции одним комплексом РЗА. В данной работе рассматриваются вопросы повышения эффективности резервных защит ответвительных подстанций с применением ресурсов ДФЗ и с измерительными органами различного принципа действия, в том числе контролирующих аварийные составляющие с адаптацией к режиму защищаемого оборудования. Орган сравнения фаз функции дальнего резервирования выполнен с торможением от контролируемого сопротивления.

Разработана конструкторская документация и изготовлены панели ПЭРА ДФЗ, в состав которых входят устройства «Сириус-3-ДФЗ-01». Данные панели были использованы при опытной эксплуатации в филиале ПАО «Кубаньэнерго» — Армавирские электрические сети.

Ключевые слова: электрические сети, релейная защита, дифференциально-фазная защита воздушной линии с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования, короткое замыкание

Автоматическое повторное включение кабельно-воздушных линий с применением электронных оптических трансформаторов тока. Пилотный проект на ПС 220 кВ «Герцево»

АО «ОЭК»

ОБОРУДОВАНИЕ

Учет остаточного ресурса высоковольтных выключателей

ООО «НТЦ «Механотроника»

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

Цифровизация диагностики опор ВЛ

ООО «Электротехнические системы»

Повышение достоверности диагностирования трансформаторного оборудования в аварийной ситуации (УДК 621.311)

Высогорец С.П.

Аннотация. При возникновении повреждений в трансформаторах происходит срабатывание газовой защиты на «сигнал» и/или «отключение». Рядом нормативных документов установлены требования по проверке наличия или отсутствия газа в газовом реле после каждого срабатывания газовой защиты с последующим его анализом на горючесть и компонентный состав. По результатам анализа одного субъекта электроэнергетики за десятилетний период установлена работа газовой защиты у 3% трансформаторов от их общего парка (или в среднем 5 трансформаторов в год). Оценка действий оперативного персонала данного субъекта показала наличие существенных проблем организационного и методического плана в части обеспечения работ по отбору и анализу газа из газового реле, влияющих в конечном итоге на качество принимаемых решений, ошибки в которых ведут к серьезным проблемам. Вышеизложенное указывает необходимость анализа и поиска новых технических решений, направленных на повышение эффективности газовой защиты трансформаторов в современной энергетике.

Ключевые слова: газовая защита, анализ, трансформаторы, газовое реле, повреждения

Оптимизация состава традиционных и высокоточных синхронизированных векторных измерений для ускоренной оценки состояния ЭЭС (УДК 621.311.001.57) Бартоломей П.И., Семененко С.И.

Аннотация. Мировые тенденции развития и совершенствования управления режимами ЭЭС связаны с внедрением комплексов синхронизированных векторных измерений (СВИ) на основе использования устройств PMU (Phasor Measurement Unit) в широкомасштабной распределенной измерительной системе WAMS (Wide Area Measurement System). В работе показано, что повышение эффективности совместного использования СВИ и существующей системы информационного обеспечения SCADA в задаче оценивания состояния (ОС) ЭЭС достигается, во-первых, за счет алгоритма расстановки PMU, основанного на анализе топологических свойств электрической сети, во-вторых, при подключении PMU к оптическим измерительным трансформаторам тока и напряжения (ОТТ, ОТН). При этом резко возрастают как скорость, так и качество ОС.

Ключевые слова: синхронизированные векторные измерения, оценивание состояния, SCADA, телеизмерения, оптические измерительные трансформаторы

Рентгенографическое обследование высоковольтных выключателей. Опытно-промышленная эксплуатация рентгенографического комплекса (УДК 621.386.8)

Дарьян Л.А., Голубев П.В., Гончаров П.В., Образцов Р.М., Котоливцев В.В., Гончаров Р.Г.

Аннотация. В статье представлены результаты опытно-промышленной эксплуатации рентгенографического комплекса для обследования высоковольтных маломасляных выключателей класса напряжения 110 кВ, проведенной в сентябре 2018 года на подстанциях ПАО «МРСК Юга». Описаны возможности комплекса и технология выполнения рентгенографического обследования подстанционного оборудования. Работа выполнена в рамках НИОК и ТР «Исследование и разработка технологии и приборно-аналитического обеспечения рентгенографического обследования высоковольтных выключателей».

Ключевые слова: рентгенография, рентгеновский аппарат, рентгенограмма, выявление повреждения, высоковольтный маломасляный выключатель

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гармонизация национальных противопожарных норм в части испытания электрооборудования на пожарную опасность (УДК 614.841.415)

Смелков Г.И., Назаров А.А., Пехотиков В.А.

Аннотация. В статье впервые излагаются основные положения проекта модифицированного стандарта IEC 60695-1-12: 2015 «Испытание на пожароопасность. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнической продукции. Системы пожарной безопасности». Рассматриваются этапы процесса разработки системы пожарной безопасности (СПБ), приводятся критерии оценки противопожарных требований и их соответствия СПБ электротехнических изделий объекта. Одним из важных рассмотренных разделов работы является метод вероятностной оценки пожарного риска. Ранее вероятностные методики, связанные с оценкой пожарной опасности электрооборудования, в стандартах Международной электротехнической комиссии (МЭК) не использовались. Разработка данного стандарта способствует гармонизации международных и межгосударственных подходов в части оценки вероятности возникновения пожаров от электроизделий.

Ключевые слова: электрооборудование, пожарная опасность, вероятностная оценка риска, гармонизация норм

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

Уроки, извлеченные из несчастных случаев

Ростехнадзор

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Молодежь сформирует глобальный прогноз развития энергетики

Привлечение молодых профессионалов к решению стратегических задач электроэнергетики

МИРОВОЙ ОПЫТ

Калифорния: особенности управления энергосистемой с большой долей ВИЭ

Интервью с президентом и исполнительным директором California Independent System Operator С. Берберихом

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Экскурсия по музею: Лайфхак по-ирландски. Перо Эдисона

Жещинский А.И., студент 4 курса кафедры ЭЭС Института Электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Совместный проект НИУ «МЭИ» и Политехнического музея



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