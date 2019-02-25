Электромонтажные инструменты IEK® - от обрезки проводов до точных операций

Второй Всероссийский кабельный конгресс
28 февраля 2019, 15:40
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP предлагает широкий спектр новинок направления «Инструмент для электромонтажных работ» торговой марки IEK®.
При проведении любых электромонтажных работ невозможно обойтись без качественных профессиональных ручных инструментов различного назначения: от обрезки проводов до точных операций с помощью тонкогубцев.
Инструменты IEK® облегчают и ускоряют электромонтажные работы в строительном и промышленном секторах, служат прекрасным розничным предложением для клиентов.
Преимущества инструментов IEK® для электромонтажных работ:
Особенности конструкции инструментов IEK® для электромонтажных работ:
Технические характеристики инструментов IEK® для электромонтажных работ: