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Инновации (разработки)

Электромонтажные инструменты IEK® - от обрезки проводов до точных операций

Электромонтажные инструменты IEK® - от обрезки проводов до точных операций

28 февраля 2019, 15:40
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP предлагает широкий спектр новинок направления «Инструмент для электромонтажных работ» торговой марки IEK®.

При проведении любых электромонтажных работ невозможно обойтись без качественных профессиональных ручных инструментов различного назначения: от обрезки проводов до точных операций с помощью тонкогубцев.

Инструменты IEK® облегчают и ускоряют электромонтажные работы в строительном и промышленном секторах, служат прекрасным розничным предложением для клиентов.

Преимущества инструментов IEK® для электромонтажных работ:

  • Обеспечивают высокую скорость монтажа/демонтажа.
  • Широкая ассортиментная линейка.
  • Серия PROFI сертифицирована по международным стандартам качества VDE.
  • Всегда в наличии на складе.

Особенности конструкции инструментов IEK® для электромонтажных работ:

  • Изготавливаются из высококачественных материалов и сплавов металлов.
  • Эргономичные ручки для оптимальной передачи усилия.
  • Удобная розничная упаковка для размещения на торговом оборудовании

Технические характеристики инструментов IEK® для электромонтажных работ:

  • Режущие кромки дополнительно закалены — HRC 58.
  • Материал рабочей части: инструментальная углеродистая сталь 55.
  • Дополнительная защита металла от коррозии: химическое фосфатирование.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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