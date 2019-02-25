Электромонтажные инструменты IEK® - от обрезки проводов до точных операций

IEK GROUP предлагает широкий спектр новинок направления «Инструмент для электромонтажных работ» торговой марки IEK®.

При проведении любых электромонтажных работ невозможно обойтись без качественных профессиональных ручных инструментов различного назначения: от обрезки проводов до точных операций с помощью тонкогубцев.

Инструменты IEK® облегчают и ускоряют электромонтажные работы в строительном и промышленном секторах, служат прекрасным розничным предложением для клиентов.

Преимущества инструментов IEK® для электромонтажных работ:

Обеспечивают высокую скорость монтажа/демонтажа.

Широкая ассортиментная линейка.

Серия PROFI сертифицирована по международным стандартам качества VDE.

Всегда в наличии на складе.

Особенности конструкции инструментов IEK® для электромонтажных работ:

Изготавливаются из высококачественных материалов и сплавов металлов.

Эргономичные ручки для оптимальной передачи усилия.

Удобная розничная упаковка для размещения на торговом оборудовании

Технические характеристики инструментов IEK® для электромонтажных работ: