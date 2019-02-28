Евгений Грабчак с делегацией Минэнерго России изучили опыт проектирования цифровых двойников

Делегация Минэнерго России во главе с директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгением Грабчаком посетила Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В состав делегации вошли также эксперты и руководители АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Газпром энергохолдинг».

Представители Минэнерго и компаний отрасли ознакомились с технологиями проектирования цифровых двойников и изучили опыт их применения в других отраслях экономики. Участники мероприятия обсудили возможности использования подобных технологий в электроэнергетике.

В ходе своего выступления Евгений Грабчак отметил, что вопросы технологий цифровых двойников рассматриваются в ходе реализации мероприятий ведомственного проекта «Единая техническая политика – надежность электроснабжения».

«Сейчас проводится работа по созданию цифровой топологии сетей, уже в 2019 году мы получим цифровую модель сегмента от 35 кВ и выше. В наших планах разработка и утверждение методических указаний по электронному моделированию электросетевых объектов и создания единой унифицированной цифровой модели сети. Кроме того, стоит задача использования цифровых моделей для реализации конкретных производственно-технологических функций. Например, мы планируем разработать и утвердить расчетные модели планирования режима работы сетей с использованием цифровой топологии сетей», - прокомментировал директор Департамента.

Евгений Грабчак добавил, что цифровые двойники технологических процессов, физических систем, объектов и изделий являются виртуальными прототипами и копиями процессов и объектов реального мира и строятся на основе сбора и повторного использования цифровой информации. Они используются для анализа текущего состояния оборудования и систем, планирования мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, выявления возможных проблем и поиска их решений. Моделирование физических объектов и процессов – одна из базовых концепций «цифрового производства» и основа для цифровой трансформации.