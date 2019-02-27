Группа Legrand приняла участие в подготовке спортивных объектов Универсиады в Красноярске

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, приняла участие в подготовке спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Масштабное спортивное событие пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта и объединит студентов со всего мира. Борьба за медали развернется в таких дисциплинах, как биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.

Организация любых мероприятий подразумевает под собой слаженную бесперебойную работу всех структур и систем. Обеспечить такое функционирование под силу только проверенным и опытным поставщикам. Для оснащения ключевых объектов Универсиады компания Legrand предложила комплексные высокотехнологичные решения.

В частности, в рамках подготовительных работ была проведена реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина, который является важной спортивной ареной России и принимает различные международные турниры с 1981 года. Для повышения надежности энергоснабжения на объекте были установлены специальные распределительные щиты Nedbox, источники бесперебойного питания серии Keor T с повышенной защитой и функциональностью, а также автоматические выключатели серий TX3 и DX3. Кроме того, во дворце спорта была произведена значительная реконструкция информационных сетей. Интеграция структурированной кабельной системы LCS3 позволила повысить показатели производительности и энергоэффективности объекта.

Кроме того, спортивно-тренерский блок «Снежный», ледовый дворец «Кристалл Арена», спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» были оснащены:

источниками бесперебойного питания серий Archimod и Keor T различного номинала;

различного номинала; распределительными шкафами XL3-400, XL3-800 и XL3-4000;

распределительными щитами Nedbox;

автоматическими выключателями различного номинала серий TX 3, DX 3, DRX , DPX, DPX3;

3, 3, , DPX, DPX3; низковольтными комплектными устройствами;

кабеленесущими системами;

электроустановочным оборудованием Legrand .

Среди построенных специально для Универсиады объектов стоит отметить многофункциональный спортивный комплекс «Радуга». На сегодняшний день он отличается одной из самых современных электросистем за счет использования полного комплекса силового оборудования Legrand.