Группа Legrand приняла участие в подготовке спортивных объектов Универсиады в Красноярске

Второй Всероссийский кабельный конгресс
28 февраля 2019, 17:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника
Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, приняла участие в подготовке спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Масштабное спортивное событие пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта и объединит студентов со всего мира. Борьба за медали развернется в таких дисциплинах, как биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.
Организация любых мероприятий подразумевает под собой слаженную бесперебойную работу всех структур и систем. Обеспечить такое функционирование под силу только проверенным и опытным поставщикам. Для оснащения ключевых объектов Универсиады компания Legrand предложила комплексные высокотехнологичные решения.
В частности, в рамках подготовительных работ была проведена реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина, который является важной спортивной ареной России и принимает различные международные турниры с 1981 года. Для повышения надежности энергоснабжения на объекте были установлены специальные распределительные щиты Nedbox, источники бесперебойного питания серии Keor T с повышенной защитой и функциональностью, а также автоматические выключатели серий TX3 и DX3. Кроме того, во дворце спорта была произведена значительная реконструкция информационных сетей. Интеграция структурированной кабельной системы LCS3 позволила повысить показатели производительности и энергоэффективности объекта.
Кроме того, спортивно-тренерский блок «Снежный», ледовый дворец «Кристалл Арена», спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» были оснащены:
Среди построенных специально для Универсиады объектов стоит отметить многофункциональный спортивный комплекс «Радуга». На сегодняшний день он отличается одной из самых современных электросистем за счет использования полного комплекса силового оборудования Legrand.
«Участие в подготовке объектов для Всемирной зимней универсиады 2019 – большая честь для компании Legrand, - отметил Андрей Комаров, коммерческий директор Legrand Россия и СНГ. – В работе над этим масштабным проектом мы использовали «гибкий подход», не просто предлагая готовую продукцию, но разрабатывая индивидуальные решения для организации системы энергоснабжения и освещения в соответствии с поставленными перед нами задачами».