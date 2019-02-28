КМЭЗ завершит переход на матрицы из нержавеющей стали

В 2019 году цех электролиза меди Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Русскую медную компанию) полностью перейдет с титановых матриц на матрицы из нержавеющей стали.

Процесс начался еще в 2015 году с вводом в эксплуатацию новой катодосдирочной машины Outotec, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК. Тогда было закуплено 9 тысяч нержавеющих матриц. План полного перевооружения производства предусматривал поэтапное приобретение еще стольки же в течение трех следующих лет и окончательный перевод всего цеха на работу на одной катодосдирочной машине Outotec.

Для завершения проекта в цехе электролиза меди в январе 2019 года приступили к монтажу дополнительных приемных и разгрузочных балок и кареток. Чтобы разместить их в соответствии с проектом, демонтировали часть старой катодосдирочной машины. Сейчас идет закладка фундаментов под новое оборудование. Работы ведутся в условиях действующего производства.

После установки приемных и разгрузочных балок и каретки удастся связать все серии электролизных ванн единой транспортной линией с катодосдирочной машиной Outotec. После этого старая машина, предназначенная для работы на титановых матрицах, будет окончательно демонтирована.

"Титановые матрицы имеют свойство окисляться, в связи с чем покрываются оксидной пленкой. Чтобы ее удалить матрицы приходится регулярно шлифовать. Кроме того, они обладают более высоким сопротивлением, чем нержавеющие, а значит, нуждаются в большем количестве электроэнергии. Таким образом, их замена позволит нам повысить качество продукции и сэкономить электроэнергию. Также за счет демонтажа устаревшей катодосдирочной машины мы сможем сократить расходы на содержание и обслуживание оборудования", - пояснил начальник цеха электролиза меди АО "КМЭЗ" Павел Плаксин.

В 2019 году на завершающий этап замены матриц выделено 15 миллионов рублей. Все работы по техническому перевооружению отделения должны завершиться уже в апреле.

Уралинформбюро