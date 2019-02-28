Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – партнер бара на RusCableCLUB-2019

Cabex 2018 RusCableCLUB-2018 портал RusCable.Ru в гостях у КЗ

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», молодое и быстроразвивающееся предприятие, поддержало десятую встречу поставщиков и потребителей электротехнической продукции RusCableCLUB-2019, которая пройдет 20 марта в Яровит Холле Сокольники. На этом мероприятии «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» выступил партнером бара, где гостей ждут вкусные и оригинальные коктейли для поддержания хорошего настроения на протяжении всего вечера.

Предприятие было основано в 2014 году в городе Орле, за годы работы завод постоянно развивался, предлагая своим потребителям более широкий и инновационный спектр продукции. Завод «занимается разработкой, производством и продажей проводов и кабелей сечением вплоть до 240 кв. мм. Производство растет, штат работников увеличивается, появляются новые технологии и продукты. Главным преимуществом компании является собственное изготовление катанки. На данный момент «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является единственным на российском рынке производителем чистейшей бескислородной катанки. Сейчас в арсенале завода появилась очень важная наработка – высококачественная медь М00. Кабель «EXPERt class A» теперь будет производиться на основе ТПЭ из меди «УГМК» высокой чистоты (99.98%). Одной из отличительных черт компании «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является наличие собственной транспортной базы и спецтехники. Поэтому сделать заказ на КПП очень легко: клиенту необходимо оформить и оплатить покупку, а завод доставит ее в любую точку России.

30 января, на портале RusCable.Ru вышло эксклюзивное интервью — руководитель медиахолдинга «РусКабель», Александр Гусев посетил Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». О большом пути проб и ошибок, развитии направления собственного производства медной катанки, новой продукции завода вы узнаете из интервью с генеральным директором завода Сергеем Николаевичем Кутеневым. Новый материал в рубрике «Интервью» вы можете прочитать по ссылке: «Сергей Кутенев: Непростой путь эксперта».

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является постоянным участником ключевых отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий, в частности, завод регулярно выступает с обширной экспозицией в рамках Межднународной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex. В прошлом году, стенд предприятия уверенно собирал толпы посетителей в каждый день проведения выставки. А в последний день на стенде компаии был проведен громкий розыгрыш с крупными призами. На Cabex-2019 компания продолжит удивлять своих посетитиелей, при этом предлагаю им квалифицированную консультацию и живой пример своей продукции.

При поддержке Кабельного завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на мероприятии RusCableCLUB-2019 будет работать специальный бар. Классические и необычные коктейли, оформленные в кабельной тематике, вкусные закуски и профессиональный бармен – все это будет ждать гостей на RusCableCLUB-2019. Завод выступает с поддержкой Клуба уже второй год подряд, отмечая важность мероприятия для отраслевого сообщества, а также его высокое значение для всего кабельного сообщества. Напоминаем, что принять участие в мероприятии вы можете вместе с билетом – доступным для оформления на сайте Клуба. Поспешите, ведь мест осталось меньше 10 и с каждым моментом их число уменьшается.