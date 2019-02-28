Камчатка прорабатывает вопрос создания энергоузла из малых ГЭС на востоке полуострова

Губернатор региона Владимир Илюхин выразил надежду, что это позволит заменить дорогостоящее дизельное топливо на природный ресурс и стабилизировать обеспечение потребителей электроэнергией

Новый проектный офис на Камчатке разработает пилотный проект по переводу объектов дизельной генерации электроэнергии на возобновляемые источники в Усть-Камчатском районе и создания здесь единого энергоузла. Речь идет о строительстве малых гидроэлектростанций, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

В декабре 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 4 марта подготовить план модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации электроэнергии в труднодоступных регионах. Финансирование мероприятий программы планируется провести преимущественно за счет внебюджетных источников, включая механизм энергосервисного контракта.

"Мы рассчитываем, что строительство малых ГЭС позволит решить ряд ключевых задач: заменить дорогостоящее дизельное топливо на природный ресурс, стабилизировать обеспечение потребителей электроэнергией <...> Сама идея создания единого Усть-Камчатского энергоузла - очень амбициозная, и пока трудно обозначить конкретные сроки и необходимые объемы финансирования. Именно поэтому принято решение о формировании рабочей группы, которая займется проработкой этих вопросов", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Илюхина.

Планируется, что при переходе на возобновляемые источники электроэнергии будут гарантированы необходимые мощности для рыбоперерабатывающих заводов Усть-Камчатска и предприятий горнопромышленного комплекса, например, ГОК "Кумроч". Не исключено, что для создания малых ГЭС в Усть-Камчатском районе будет применен механизм концессионного соглашения. По прогнозам, срок реализации проекта от разработки проектно-сметной документации до ввода объекта в эксплуатацию займет не менее пяти лет. Отмечается, что экологи не видят препятствий для возведения объектов возобновляемой электроэнергии на полуострове.

При проработке этого вопроса специалисты проектного офиса будут использовать опыт, полученный в результате возведения каскада Толмачевских ГЭС в Усть-Большерецком районе. Отмечается, что реализация проекта потребует от бюджета края серьезных вложений, но по окончании периода окупаемости можно рассчитывать на то, что Камчатка получит экономически обоснованный тариф на электроэнергию среднероссийского уровня. С учетом снижения тарифа уменьшатся и расходы краевого бюджета по выпадающим доходам ресурсоснабжающих организаций. Регион не повышает тариф для населения с 2016 года, а разница между экономически обоснованным и фактическим тарифом компенсируется за счет бюджета.

При этом отмечается, что обсуждение вопроса создания объектов возобновляемой электроэнергии в Усть-Камчатском районе не исключает возможности строительства Жупановской ГЭС, предусмотренного стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года.

Возобновляемая энергетика на Камчатке

В регионе уже реализуется проект по энергоснабжению изолированных территорий региона с помощью возобновляемых источников энергии, в данном случае речь идет о ветроэнергетике. В начале 2016 года в поселке Усть-Камчатск запустили ветроэлектрическую станцию. Она состоит из четырех установок и обеспечивает электроэнергией население и промышленные объекты муниципального образования, а излишки выработанной энергии используют для подогрева сетевой воды в котельных. Ветропарк планируется расширить, в том числе при участии японских компаний, но пока ни сроки, ни детали этих работ не приводятся.

Поселок Усть-Камчатск, административный центр одноименного района, находится в сейсмо- и цунамиопасной зоне на восточном побережье полуострова Камчатка. Численность населения поселка превышает 4,3 тыс. человек. Численность населения Усть-Камчатского района превышает 9,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что проект Жупановской ГЭС включает строительство Жупановской ГЭС-1, каскада ГЭС на реке Жупанова в Камчатском крае. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до ГЭС составит 100 км. Выдача мощности от ГЭС-1 планируется по линии протяженностью 140 км, а в процессе освоения каскада ГЭС общая протяженность линий электропередачи составит 310 км. Таким образом создается кольцо, обеспечивающее надежность электроснабжения потребителей центрального энергоузла Камчатки и предпосылки к развитию горной промышленности в Мильковском и Быстринском районах.

По предварительным подсчетам регионального центра энергетики, стоимость проекта может составить около 90 млрд рублей. Интерес к проекту ранее проявил китайский инвестор, компания Harbin ZhongJiGuo Investment Corporation.

ТАСС