Представители двух энергетических компаний Татарстана посетили "Янтарьэнерго" с деловым визитом

С 25 по 27 февраля в Калининграде с рабочим визитом прибывала делегация из Республики Татарстан. Энергетики «Сетевой компании» и инженерного центра «Энергоразвитие» посетили «Янтарьэнерго» с целью ознакомиться с достижениями компании в области цифровизации. Деловой визит организован в рамках сотрудничества по обмену опытом при реализации передовых цифровых решений и технологий.

Ранее, в январе этого года, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин и председатель совета директоров АО «Янтарьэнерго», генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский совершили рабочую поездку в Татарстан и побывали в «Сетевой компании», управляющей электросетевым комплексом республики.

«Рады видеть наших коллег с ответным визитом. Нас часто посещают представители энергокомпаний из разных регионов страны. Мы всегда открыты для обмена опытом. Наши специалисты отвечают на все интересующие вопросы по цифровизации и поддерживают продуктивный диалог в дальнейшем», - отмечает Кирилл Юткин.

Деловая встреча началась с посещения Центра управления сетями, где гостям рассказали о системе оперативно-технологического управления сетевого хозяйства области: о зоне обслуживания компании, критериях, обеспечивающих надежность электросетевого комплекса, структуре оперативного управления.



Встреча продолжилась в тренажерном зале диспетчерской службы, являющимся также резервным диспетчерским пунктом. Стороны подробно обсудили вопросы оперативного управления, проекты, реализуемые в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». Особое внимание было уделено теме перехода на двухуровневую систему оперативно-технологического управления электрическими сетями.

«Янтарьэнерго» первыми в России начали внедрять цифровые технологии. Нам интересен и полезен ваш богатый опыт, - отмечает заместитель технического директора по ОТУ «Сетевой компании» Равиль Баязитов, - многие технологии построения цифровой сети, которые внедрены и отработаны у вас, найдут применение и в нашем регионе».

В рамках делового визита также прошло совместное совещание. Начальник отдела качества электроэнергии и работ под напряжением «Сетевой компании» Айнур Абдуллазянов поделился с калининградскими коллегами опытом по освоению и развитию технологии работы в сетях под напряжением. В данном направлении в Татарстане реализуется комплекс мероприятий: создан учебный центр и проходит обучение персонала, разрабатываются новые и совершенствуются существующие технологии.

В завершение рабочей поездки представители «Сетевой компании» и инженерного центра «Энергоразвитие» посетили заповедную территорию Куршской косы, которую с прошлого года «Янтарьэнерго» присоединило к энергосистеме региона. До этого жители поселков на косе получали электроэнергию от сетей Литовской Республики.

Напомним, «Янтарьэнерго» раньше коллег из «большой» России начало внедрять цифровые технологии. В 2015 году компания запустила пилотный проект «Цифровой РЭС» в Мамоновском и Багратионовском районах электрических сетей. Положительные результаты не заставили себя долго ждать. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей «Цифрового РЭС» снизилось с 5,5 часов до 1 часа. А время локализации аварии - с 1,5 часов до одной минуты, так как переключения происходят автоматически. Значительно снизилось число обесточенных подстанций, а, следовательно, потребителей. Кроме того, один из главных эффектов цифровизации - снижение потерь электроэнергии практически в три раза.

Сейчас компания внедряет в систему аналитические функции и «учит» ее не только оценивать ситуацию, но и предупреждать о рисках технологических нарушений и их масштабе. А также масштабирует опыт по всему региону.