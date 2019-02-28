"Ростелеком" в Кузбассе изменил подход к работе с новостройками

«Ростелеком» обеспечит новокузнецкие новостройки полным комплексом цифровых услуг. На этапе строительства многоэтажек оператор устанавливает в каждой из квартир оптическую розетку, готовую к подключению абонентского терминала, оборудует подъезды домов IP-домофонами и коллективной антенной. Первая такая цифровая новостройка уже ждет своих владельцев.

Новоселы сразу после заселения могут пользоваться бесплатным доступом во всемирную сеть на скорости 256 Кбит/с либо выбрать оптимальный для себя пакет услуг со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Пользователям интерактивного телевидения «Ростелекома» доступно до 267 каналов, 96 из которых в HD-качестве.

Оптическая технология позволяет владельцам нового жилья подключить стационарный телефон, контролировать ситуацию в квартире с помощью услуги «Умный дом», использовать видеонаблюдение. Жителям доступны также умный шлагбаум и расширенные возможности видеодомофона нового поколения.

Приемным устройством IP-домофона может служить компьютер, планшет, смартфон или стационарный телефон хозяина квартиры. Чтобы увидеть гостя, нужно установить на мобильное устройство специальное приложение.

Елена Тамилина, директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Не только традиционные телекоммуникационные услуги, но и новые цифровые сервисы и продукты становятся такими же необходимыми для кузбассовцев, как свет и вода. Мы работаем для абонентов и наши лучшие решения доступны покупателям нового жилья уже на этапе заселения».

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте https://kemerovo.rt.ru/, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.