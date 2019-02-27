Специалисты "Чеченэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей Урус-Мартановского района ЧР

Энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго» (входит в ГК «Россети») оперативно восстановили электроснабжение потребителей Урус-Мартановского района Чеченской Республики.

Напомним, что в 28 февраля в 00:22 мск под действием защиты отключилась ВЛ 35 кВ «Горец – Урус-Мартан». В результате прекратилось электроснабжение 244 трансформаторных подстанций, питающих часть населения Урус-Мартановского района. Обесточенная мощность составляла 6 МВт.

Благодаря оперативным и слаженным действиям энергетиков, после успешного ручного включения, в 00:48 все потребители были запитаны.

МРСК Северного Кавказа напоминает, что все вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, можно задать, позвонив на «горячую линию» компании по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) - операторы Контакт-центра работают в круглосуточном режиме.

Оперативная информация о плановых и неплановых отключениях электроэнергии в зоне ответственности ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ публикуется на корпоративном веб-сайте компании в разделе «Потребителям» подразделе «Информация по ограничениям режима передачи электрической энергии».