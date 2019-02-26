UMATEX (Росатом) представит на выставке JEC World-2019 (Франция) новые продукты, проекты и разработки в области композитных материалов

UMATEX (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом») представит на международной выставке JEC World-2019 (Париж, Франция) новые продукты, проекты и разработки в области композитных материалов с использованием углеродного волокна российского производства.

Презентация состоится в рамках «Продактс шоу» 13 марта в павильоне №5 на стенде №G23. Начало презентации – в 14:00. В программе – доклады о возможностях UMATEX для рынка композитов; новом поколение углеродного волокна UMATEX и новом поколении тканей и препрегов UMATEX.

В планах UMATEX - реализация перспективных инвестиционных проектов. В их числе - организация производства композитных лопастей, композитных баллонов для газомоторного топлива, применение композитов в строительстве АЭС, создание композитного спортинвентаря. Так, углеродное волокно UMATEX используется в создании хоккейных клюшек «Заряд» - единственного производителя композитных клюшек в России (компания основана российским хоккеистом Данисом Зариповым, чемпионом мира в составе сборной России в 2008, 2009 и 2014 гг.). Компания «Заряд» уже производит 9 наименований хоккейных клюшек с применением углеродного волокна UMATEX под торговой маркой «Заряд». На стенде UMATEX в дни проведения JEC World будет организован виртуальный хоккейный турнир. Во время «Продактс-шоу» победителям виртуального турнира будут вручены композитные хоккейные клюшки.

Для справки:

UMATEX - крупнейший производитель современного углеродного волокна в России. В 2018 году UMATEX приобрел 100% акции компании АО «Препрег-СКМ» - одного из крупнейших производителей в России тканей и препрегов на основе углеродного волокна. Таким образом, UMATEX консолидировал активы основных производственных переделов полимерных композиционных материалов – создания углеродного волокна и полуфабрикатов на его основе – тканей и препрегов для использования в стратегических отраслях промышленности. Все предприятия, входящие в UMATEX, оснащены современным парком оборудования, соответствующим международным стандартам. UMATEX постоянно совершенствует эффективность производственного процесса и разрабатывает новые продукты в области композитов.

Помимо развития собственных производственных площадок UMATEX выступает в роли интегратора композитных решений, содействуя развитию кооперации между российскими компаниями в области композитов. С этой целью по инициативе UMATEX создан межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ», призванный содействовать развитию рынка и реализации совместных инвестиционных проектов между компаниями в области композитов.

Пресс-служба компании UMATEX