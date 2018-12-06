Удмуртэнерго реализует инвестиционную программу 2019 года

Филиал МРСК Центра и Приволжья - Удмуртэнерго приступил к реализации инвестиционной программы 2019 года. Приоритетные объекты этого года - проекты, направленные на цифровую трансформацию энергосистемы республики.

Ключевыми объектами инвестиций станут Завьяловский и Ижевский районы электрических сетей (РЭС), которые стали пилотными в проекте «Цифровой РЭС». В результате структурных преобразований, оптимизации деятельности и оснащения РЭСов современными системами управления электросетевым комплексом будет обеспечена автоматизация и 100% наблюдаемость сети, снизятся потери электроэнергии, повысится надежность электроснабжения потребителей.

Поэтапная реализация инвестиционной программы перевода Завьяловского и Ижевского районов электрических сетей на цифровые технологии позволит повысить качество и надежность электроснабжения населенных пунктов самого активно развивающегося, с точки зрения энергопотребления, района республики; даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения электроснабжения потребителей. Этого удастся добиться благодаря внедрению технологии распределенной автоматизации, которая позволяет выявлять и локализовывать только поврежденные участки сети, по максимуму оставляя в работе потребителей неповрежденных участков.

- Реализация проекта «Цифровой РЭС» является частью общей концепции цифровой трансформации Россети - «Цифровая трансформация 2030», - говорит директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Наш филиал вошел в число пилотных регионов, в которых внедрение цифровых технологий начнётся уже с 2019 года и будет проводиться в течение ближайших трех лет. Реализация пилотного проекта в электросетевом комплексе Завьяловского района позволит на 18% снизить эксплуатационные затраты на поиск повреждений, на 26% снизить потери и на 11% - среднее время восстановления электроснабжения потребителей.

Всего инвестиционная программа филиала «Удмуртэнерго» 2019 года предусматривает вложения 1 миллиарда 230 миллионов рублей в развитие сетевого хозяйства республики. Это на 460 миллионов больше, чем в прошлом году. За счет этих средств будет построено и реконструировано 418 километров воздушных линий электропередачи, на 75 МВА увеличена суммарная установленная мощность трансформаторных пунктов, реконструированы крупные энергообъекты: подстанции 110/6 кВ «Машзавод» в Ижевске и 35/6 кВ «Аэропорт» в Завьяловском районе. Также запланирована разработка и начало реализации проекта по созданию Единого Центра управления сетями.

Все мероприятия инвестиционной программы филиала «Удмуртэнерго» 2019 года нацелены на расширение возможностей для подключения новых потребителей, уменьшение аварийности на энергообъектах, а также на снижение уровня износа основных фондов компании.