ЗЭТО на международной выставке-форуме "Энергетика - 2019"

19-21 февраля Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» совместно с Московским региональным представительством представил свою продукцию на 25-й юбилейной Международной выставке-форуме «Энергетика-2019», которая собрала более 65 компаний-участников из Самарской области, Москвы, Чебоксар, Великих Лук, других городов России, а также из Германии, Китая и Белоруссии.

На стенде ЗАО «ЗЭТО» гости выставки смогли ознакомиться с рекламной продукцией и технической информацией по основной номенклатуре производства, насчитывающей более 400 наименований, а также с новыми разработками. Особое внимание специалисты уделили:

- компоновочные решения для ОРУ(ЗРУ);

- комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ;

- измерительные элегазовые трансформаторы тока серии ТОГФ 110–500 кВ;

- трансформаторы напряжения серии ЗНОГ-110, 220 кВ;

- колонковые выключатели серии ВГТ-110, 220 кВ;

- баковые выключатели ВТБ-110, 220 кВ;

- азотные трансформаторы тока серии ТОГФ-110 и другим разработкам.

«Энергетика-2019» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки. Форум посетили представители компаний ТЭК и территориальных сетевых организаций, производители оборудования, лидеры общественных организаций в сфере малого и среднего бизнеса, преподаватели и студенты энергетического профиля учреждений высшего и среднего образования Самары.