13 километров провода заменили энергетики для повышения надежности электроснабжения потребителей Тотемского района

Персонал производственного отделения «Тотемские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») полностью завершил замену провода по линии электропередачи классом напряжения 35 кВ в Тотемском районе Вологодской области.

В рамках ремонтной программы 2019 года энергетики выполнили замену 13 километров провода на ВЛ-35 кВ Мосеево общей протяженности участка более 4 километров. Этот провод большего сечения, что положительно скажется на надежности электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях, снегоналипании и ветровых нагрузках. Кроме того, была проведена замена фарфоровой изоляции на стеклянную - более 250 штук изоляторов обновили энергетики, а также установили гасители вибрации в количестве 120 штук.

Реконструкция данного объекта позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей. Эта линия питает 21 населенный пункт, котельные, школу, объекты сельского хозяйства, скважины и другие важные инфраструктурные постройки.

Напомним, что в течение 2019 года энергетики отремонтируют порядка 3927 километров линий электропередачи по всей Вологодской области.