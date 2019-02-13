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Модернизация

13 километров провода заменили энергетики для повышения надежности электроснабжения потребителей Тотемского района

13 километров провода заменили энергетики для повышения надежности электроснабжения потребителей Тотемского района

1 марта 2019, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Персонал производственного отделения «Тотемские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») полностью завершил замену провода по линии электропередачи классом напряжения 35 кВ в Тотемском районе Вологодской области.

В рамках ремонтной программы 2019 года энергетики выполнили замену 13 километров провода на ВЛ-35 кВ Мосеево общей протяженности участка более 4 километров. Этот провод большего сечения, что положительно скажется на надежности электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях, снегоналипании и ветровых нагрузках. Кроме того, была проведена замена фарфоровой изоляции на стеклянную - более 250 штук изоляторов обновили энергетики, а также установили гасители вибрации  в количестве 120 штук.

Реконструкция данного объекта позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей. Эта линия питает 21 населенный пункт, котельные, школу, объекты сельского хозяйства, скважины и другие важные инфраструктурные постройки.

Напомним, что в течение 2019 года энергетики отремонтируют порядка 3927 километров линий электропередачи по всей Вологодской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"

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