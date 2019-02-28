Александр Новак обсудил с руководителями нефтяных компаний вопросы добычи, а также состояние рынка

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с руководством нефтяных компаний о ходе исполнения планов в рамках кооперации в формате ОПЕК+.

Участники переговоров подтвердили приверженность согласованным планам по сокращению добычи до оговоренных уровней.

Как отметил по итогам встречи Александр Новак, Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с раннее заявленными планами поэтапного сокращении добычи к концу марта этого года.