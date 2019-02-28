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Встречи

Александр Новак обсудил с руководителями нефтяных компаний вопросы добычи, а также состояние рынка

Александр Новак обсудил с руководителями нефтяных компаний вопросы добычи, а также состояние рынка

1 марта 2019, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с руководством нефтяных компаний о ходе исполнения планов в рамках кооперации в формате ОПЕК+.

Участники переговоров подтвердили приверженность согласованным планам по сокращению добычи до оговоренных уровней.

Как отметил по итогам встречи Александр Новак, Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с раннее заявленными планами поэтапного сокращении добычи к концу марта этого года.

"В целом февральская добыча относительно декабря 2018 года снизилась на 145 тбс, к октябрю 2018 года - на 97 тбс. При этом, добыча к концу февраля была примерно на 165 тбс ниже, чем в декабре 2018г. и ниже на 118 тбс, чем в октябре 2018 г.", - отметил Министр.

Компания: Министерство энергетики РФ

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