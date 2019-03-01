Анастасия Бондаренко стала лауреатом премии "Щит и Роза" в номинации "Гордость отечества"

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко стала лауреатом премии «Щит и роза» Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации». Анастасия Бондаренко была отмечена в номинации «Гордость Отечества».

Церемония награждения прошла в Государственном Кремлёвском Дворце. Премия вручается 11-й год. Лауреатами в номинациях "За верность служебному долгу", "За многолетнюю службу Отечеству", Жизнь за Россию", "За высокие спортивные достижения", "За отличие в учебе", "Гордость Отечества", а также в новой для этого года номинации - "За многолетнюю поддержку премии "Щит и роза" - стали 75 женщин-представителей МЧС, МВД, Минюста, ФСО, Следственного комитета, ФТС, ФССП, ФСИН и других.

В адрес участников церемонии поступили приветственные слова от Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российский Федерации Вячеслава Володина, Мэра Москвы Сергея Собянина.



Справочно:

Классный чин Анастасии Бондаренко – действительный Государственный Советник второго класса – приравнен к воинскому званию генерал-лейтенанта.