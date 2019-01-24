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Мероприятия

Экскурсия на завод Schneider Electric

Экскурсия на завод Schneider Electric

1 марта 2019, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО, Schneider Electric
Отрасль: Электротехника 

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ФОРУМ ЭЛЕКТРО, Schneider Electric

ФОРУМ ЭЛЕКТРО, Schneider Electric

ФОРУМ ЭЛЕКТРО, Schneider Electric

ФОРУМ ЭЛЕКТРО, Schneider Electric

Для коммерческого отдела АО "Форум Нева" Группы Компаний "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"состоялась экскурсия на завод Schneider Electric в городе Коммунаре.

Офциальное название завода в Коммунаре - "Электромоноблок". "Электромоноблок" главным образом специализируется на производстве оборудования RM-6, Masterpact, различных контроллеров. Недавно на заводе открыли линию выпуска автоматических выключателей Masterpact.

Schneider Electric не просто гигант электротехнического мира, эти ребята - гуру. Участникам экскурсии удалось в живую пронаблюдать всю магию технологических процессов одного из безусловных лидеров рынка инноваций.

Вот уже почти 15 лет "Форум Нева" является официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric на территории РФ.

 

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Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"

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