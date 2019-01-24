Для коммерческого отдела АО "Форум Нева" Группы Компаний "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"состоялась экскурсия на завод Schneider Electric в городе Коммунаре.

Офциальное название завода в Коммунаре - "Электромоноблок". "Электромоноблок" главным образом специализируется на производстве оборудования RM-6, Masterpact, различных контроллеров. Недавно на заводе открыли линию выпуска автоматических выключателей Masterpact.

Schneider Electric не просто гигант электротехнического мира, эти ребята - гуру. Участникам экскурсии удалось в живую пронаблюдать всю магию технологических процессов одного из безусловных лидеров рынка инноваций.

Вот уже почти 15 лет "Форум Нева" является официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric на территории РФ.