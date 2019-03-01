Электроэнергетика-2019: обсуждение важных вопросов отрасли

28 февраля в Москва прошла XI Международная конференция «Электроэнергетика-2019». На встрече руководители крупнейших энергетических компаний и представители инжиниринговых и строительных компаний обсудили перспективы и стратегии развития электроэнергетики, способы повышения эффективности российской генерации, а также рассказали о прогнозах на единую энергетическую систему России. В мероприятии приняли участие представители компаний «Русэнергосбыт», «Татэнерго», «Т Плюс», «Росэнергоатом», A.T. Kearney, «ЛУКОЙЛ», «Стройтрансгаз», а также представители Государственной Думы, министерства энергетики РФ и Российской Ассоциации малой энергетики.



Первый день конференции открыл модератор сессии Айрат Сабирзанов, первый заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам компании «Татэнерго». Он отметил, что данное мероприятие является отличной возможностью обсудить развитие энергетики и обменяться опытом с коллегами.



Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы, выступил с докладом «Перспективы развития энергосистемы РФ в условиях цифровой трансформации». Он обсудил декарбонизацию энергетики в будущем, децентрализацию – переход к территориально распределенной электроэнергетике, и переход к повсеместному употреблению цифровых устройств во всей отрасли.



Михаил Андронов, президент компании «Русэнергосбыт», выступил с докладом «Что ждет Единую энергетическую систему России?». Спикер обсудил меняющийся укладе энергосистемы – с вертикальной структуры на многоуровневое взаимодействие участников – и рост потребления электроэнергии за последние несколько лет, а также рассказал о возобновляемых источниках энергии и способах ее хранения. Михаил Андронов уточнил, что в последнее время происходят изменения функций участников рынка, что ведет к размытию граней между потребителем и поставщиком.



Айрат Сабирзанов, первый заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам компании «Татэнерго», выступил с докладом «Повышение эффективности российской генерации». Он рассказал о проблемах потребления топлива в России и потенциале его экономии и показал динамику переизбытка мощности и потерь электроэнергии в сетях. Решение этих проблем сделает нашу экономику более конкурентоспособной на мировом рынке. Айрат Сабирзанов объяснил, что для повышения энергетической продуктивности экономики необходимо обеспечить ввод эффективной мощности (ПГУ) необходимо к 2025 году построить 21 ГВт, а к 2030 году 38 ГВт. Также докладчик сказал о необходимости модернизации объектов тепловой генерации и всей отрасли в целом.



Александр Вилесов, директор по экономике и тепловым узлам компании «Т Плюс», выступил с докладом «Теплофикационная энергетика. Роль и значение ТЭС для энергетики и экономики России. Перспективы и развитие». Он рассказал о современной системе централизованного теплоснабжения, приоритетах когенерации, системе учета энергии on-line и переходе на закрытую схему теплоснабжения (ЦТП или ИТП). Александр Вилесов выделил следующие проблемы: приборы учета энергии находятся вне единой системы сбора данных, потребление тепла на 1м2 жилой площади в 2-2.5 раза больше, чем в схожих по климату Скандинавских странах, но при этом наша система теплопотребления не обеспечивает клиенту постоянное качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Также докладчик отметил, что сейчас остро стоит проблема высоких эксплуатационных затрат из-за отсутствия возможностей для модернизации и неэффективной тепловой схемы в городах. Александр Вилесов рассказал об инвестиционных инструментах и их возможностях.



Екатерина Козинченко, управляющий партнер по России и СНГ A.T. Kearney, выступила с докладом «Цифровая трансформация бизнес-процессов энергетических компаний». Она рассказала о применениях технологий Индустрии 4.0 в энергетике и добавила, что в последнее время они получают более широкое распространение в мире. Екатерина Козинченко сказала о степени готовности к цифровизации для отраслей и индивидуальных компаний. По ее мнению, цифровизация ускоряет темпы изменений к новому будущему электроэнергетики и повышает эффективность работы оборудования. Она добавила, что инструменты цифровизации уже сегодня создают возможности для изменения бизнес-моделей игроков на энергетическом рынке.

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