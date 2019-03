Еврокомиссия начала внутреннее расследование по правилам рынка мощности Великобритании

Еврокомиссия начала внутреннее расследование соответствия правил рынка мощности Великобритании требованиям законодательства Евросоюза по оказанию государственной поддержки (State aid) и ненарушению принципов свободной конкуренции. Основное внимание при расследовании будет направлено на анализ условий участия в рынке объектов с ценозависимым снижением потребления (Demand Side Response, DSR).

Работа британского рынка мощности была приостановлена в ноябре 2018 г. по решению Европейского суда общей юрисдикции1 в связи с тем, что изначально при согласовании правил рынка Еврокомиссия не обеспечила одинаковые (недискриминационные) условия отбора для различных категорий компанийпоставщиков. Кроме того, при принятии в 2014 г. решения о согласовании правил рынка мощности официальное расследование Еврокомиссии на предмет соответствия их требованиям State aid не проводилось, соответственно, текущая процедура в рамках пересмотра правил восполнит имеющийся пробел.

Utility Week

1 15 ноября 2018 г. Европейский суд общей юрисдикции (General Court of the Court of Justice) отменил принятое в 2014 г. решение Еврокомиссии о соответствии правил рынка требованиям ЕС по оказанию государственной поддержки и ненарушению принципов свободной конкуренции (Capacity Market’s State aid clearance). Инициатором разбирательства стала британская энергосбытовая компания Tempus Energy, которая в 2015 г. подавала апелляцию на решение Еврокомиссии на том основании, что одобренные правила дискриминируют объекты DSR, в частности, сроки контрактов, заключаемых с компаниями-агрегаторами DSR-поставщиков, короче тех, которые установлены для генерирующих компаний. Еврокомиссия, в свою очередь, 25 января 2019 г. подала апелляцию на решение суда. Если жалоба будет удовлетворена, рынок сможет возобновить работу.