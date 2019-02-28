ФСК ЕЭС увеличила до 560 МВА мощность главного питающего центра курортов Кавказских Минеральных Вод

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») увеличила почти на 20% трансформаторную мощность подстанции 330 кВ «Машук», которая обеспечивает электроснабжение Ессентуков, Железноводска, Пятигорска и Кисловодска. Стоимость работ составила 288 млн рублей. В результате проекта создана возможность для подключения новых объектов курортной и социальной инфраструктуры.

Два силовых трансформатора по 40 МВА каждый заменили на новое оборудование общей мощностью 160 МВА. Кроме того, на 2 ячейки расширено закрытое распределительное устройство 10 кВ, произведена замена основного оборудования 5 ячеек на открытом распределительном устройстве 35 кВ. До конца 2019 года будет завершена реконструкция еще 4 ячеек 35 кВ.

Подстанция 330 кВ «Машук» – старейший энергообъект Северного Кавказа, построенный в 1936 году в рамках реализации плана ГОЭЛРО. В настоящее время она не только обеспечивает электроснабжение курортных городов Кавказских Минеральных Вод, но также участвует в транзите электроэнергии Невинномысской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в энергосистемы Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики.