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Инвестиции (проекты)

На ФЦП развития Крыма и Севастополя направят еще около 50 млрд рублей

На ФЦП развития Крыма и Севастополя направят еще около 50 млрд рублей

1 марта 2019, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФЦП, КРЫМ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 

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Средства планируется использовать на реконструкцию трассы Симферополь - Евпатория - Мирный и нескольких дорог в Севастополе, а также на газификацию в регионе.

Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя будет увеличено примерно на 50 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В четверг об увеличении финансирования программы на 58 млрд рублей сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. По его словам, в программу включат еще 27 объектов.

"Добавление в программу будет, и цена вопроса - около 50 млрд рублей. Были приняты решения о том, что дополнительные объекты будут включены в программу. Есть распоряжение правительства на этот счет. Обсуждается сейчас детализация объектов", - сказал Назаров.

Средства, в частности, будут направлены на реконструкцию трассы Симферополь - Евпатория - Мирный и нескольких дорог в Севастополе, а также газификацию в регионе.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года, с июля 2015-го ее курирует Минэкономразвития РФ. В сентябре 2018 года программу продлили до 2022 года, а ее финансирование выросло до 877,8 млрд рублей.

 

ТАСС

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