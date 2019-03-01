"Полимерный" партнер RusCableCLUB-2019

Производство завода ПластКрафт Производство завода ПластКрафт ЭЛЕКТРО-2018

Специальным «Полимерным» партнером 10-й юбилейной встречи производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции RusCableCLUB-2019 стал производитель пластикатов и полимеров – завод ПластКрафт. Впервые проведение Клуба поддержала компания-производитель материалов для кабельной промышленности, соответствуя современным и актуальным тенденциям рынка.

Завод ПластКрафт был основан в 2015 году, в г. Орел. В 2016 году предприятие уже вышло на проектную мощность в 600 тонн, а также успешно опробовало свою продукцию на нескольких предприятиях кабельного рынка. Завод ведет свою работу по трем основным направлениям: производство компаундов, производство поливочных и технических шлангов и трубок, научная работа и разработки новых компаундов и OEM-производство в рамках лаборатории. Сейчас на производстве ПластКрафт ведется активная работа по разработке и освоению новых видов компаундов, устанавливается новое оборудование, развивается собственная лаборатория.

Портал RusCable.Ru посещал производственную площадку и лабораторию завода зимой 2018 года. Небольшой фоторепортаж по итогам поездки стал доступен в специальной новости завода: «PlastCraft: качественный ПВХ не должен стоить дорого. Честная плотность и качество». Ознакомится с ним вы можете в конце материала.

В современных трендах, регулирующих развитие кабельной промышленности, большое внимание получили производители материалов для кабельной продукции. Представители этих компаний стали плотнее вовлекаться в ключевые отраслевые события и мероприятия. В частности, многие из них будут представлены на площадке Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019. Часть из них, также примет участие в десятой встречи «без галстуков» для бизнесменов и предпринимателей, топ-менеджмента ведущих производств и представителей министерств, ведомств, крупнейших электросетевых корпораций страны — RusCableCLUB-2019. Подчеркивая важность и уникальность мероприятия, в том числе для установления и улучшения межотраслевых взаимодействий и связей, завод ПластКрафт поддержал проведение Клуба, выступив «Полимерным» партнером.

Портал RusCable.Ru благодарит партнеров за вклад в сохранение и укрепление кабельных традиций – перспективные знакомства, обмен опытом, полезное общение и общая работа на рост и развитие рынка, отрасли.