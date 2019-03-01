Приглашаем к работе в новой совместной рабочей группе исследовательского комитета СИГРЭ B4 и IEEE

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B4 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B4.82_IEEE_Guidelines for Use of Real-Code in EMT Models for HVDC, FACTS and Inverter based generators in Power Systems Analysis.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B4 Chairperson: Mohamed RASHWAN, mrashwan@transgridsolutions.com

SC B4 Secretary: Joanne HU, j.hu@rbjengineering.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.