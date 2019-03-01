Росатом и Руанда будут развивать кадровый потенциал и общественную приемлемость атомной энергетики

28 февраля 2019 года в г. Кигали, Руанда, Госкорпорация «Росатом» и Министерство инфраструктуры Республики Руанда подписали 2 меморандума о сотрудничестве: по обучению и подготовке кадров в области атомной энергетики Руанды и по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в стране.

С российской стороны документы были подписаны заместителем генерального директора – директором Блока международной деятельности Госкорпорации «Росатом» Н.Н. Спасским, с руандийской стороны – министром инфраструктуры Республики Руанда Клавером Гатете.

Меморандумы фиксируют рамочные договоренности о сотрудничестве по двум ключевым направлениям развития руандийской программы мирного использования атомной энергии: развитие руандийского кадрового потенциала и повышение общественной приемлемости.

В частности, в рамках Меморандума о сотрудничестве по подготовке кадров стороны договорились о реализации совместных проектов в сфере образования и подготовки персонала для нужд атомной энергетики и смежных отраслей. Планируется организация программ подготовки кадров для ядерной инфраструктуры Республики; развитие тесного взаимодействия профильных образовательных учреждений; организация совместных краткосрочных программ; обучение преподавателей; разработка профильной учебной и научной литературы и обмен студентами.

Меморандум о сотрудничестве по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики предполагает взаимодействие сторон в рамках подготовки и реализации комплекса мероприятий, направленных на работу с общественностью и СМИ. Работа будет включать информирование населения о ядерных технологиях и направлениях их применения; взаимодействие с журналистами, экспертами, преподавателями и студентами, а также организацию мероприятий для них.

Для справки:

5 декабря 2018 г. между Министерством инфраструктуры Республики Руанда и Госкорпорацией «Росатом» было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Пресс-служба «Русатом – Международная сеть»